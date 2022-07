“Allarme bollino rosso”. Meteo, l’Italia a 40 gradi: altra ondata di caldo, ecco le città più roventi

Meteo Italia, città in bollino rosso. Ancora ondate di caldo da record su tutto il territorio con picchi di temperatura che potrebbero raggiungere anche i 40 °. Stando alle previsioni meteo della settimane, sarebbero diverse le città da bollino rosso in quella che Mario Tozzi avrebbe definito “nuova era climatica”.

Previsioni meteo, città in bollino rosso. “Stiamo osservando il fenomeno dalla prospettiva sbagliata: ci sembrano eventi eccezionali perché guardiamo al nostro passato, alle estati temperate, ma non è più così. Stiamo vedendo, in realtà, i primi eventi ordinari della nuova era che verrà, l’era del fuoco, della sabbia e del caldo[…]”, sono le parole del divulgatore scientifico Mario Tozzi.





Previsioni meteo, città in bollino rosso: ecco dove saranno previsti picchi fino a 40°

Un’estate decisamente anomala che ha visto fino ad oggi ben 5 ondate di caldo: “Il caldo sarà la regola non solo del Mediterraneo, che comunque resta particolarmente colpito, ma di tutti. Nell’Europa centrale, in Siberia, in Amazzonia, in Australia. Abbiamo di fronte davvero l’era del fuoco”, aggiunge l’esperto.

Città in bollino rosso, ecco dove saranno previsti picchi d temperatura che arriveranno anche ai 40°. Da Nord a Sud, la settimana prevede ondate di caldo soprattutto a Milano, Pavia, Cremona, Mantova, Piacenza, Parma, Bologna, Ferrara, Padova, Verona.

Non scappano dalla morsa del caldo anche le città di Firenze, Perugia, Terni, Roma, Viterbo, Ancona, Pescara, fino a interessare Napoli, Trapani, Palermo, Messina, Cosenza, Foggia, Lecce. Sarebbe dunque la sesta ondata di caldo africano che dalla Penisola Iberica ha continuato a procedere verso l’Italia, senza risparmiare anche le zone ad alta quota. Un nuovo anticiclone che ha preso per questo il nome di Apocalisse4800 e che pare insisterà sul Paese per tutto il mese di luglio.

