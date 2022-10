Meteo Italia, l’ottobrata bis non si ferma. Sono state settimane decisamente atipiche per la stagione autunnale. Dopo l’addio a una delle estati tra le più calde, molti italiani erano già pronti a sfoderare gli ombrelli, ma l’autunno ha portato con sé molte sorprese. In arrivo una terza ottobrata che potrebbe continuare anche a novembre. Le previsioni.

Terza ottobrata in arrivo, il sole non intende lasciare i cieli italiani. Un anno tra i più caldi a partire dal 1800, è quello rilevato dopo i dati raccolti del CNR-ISAC. Nonostante l’inverno sia ormai alle porte, sono previste per le prossime 6 settimane temperature ancora decisamente alte.

Leggi anche: Scoperta l’ultima truffa, il “parente” per spillare soldi: in cosa consiste





Terza ottobrata in arrivo: le previsioni meteo in Italia

Non solo nel mese di ottobre, mese che si appresta a fare vivere una terza ondata di aria calda, ma anche a novembre dove a fare da protagonista sarà ancora il sole, soprattutto al Centro-Sud. Giornate soleggiate e temperature calde che però non sembrano riguardare le regioni italiane del Nord Italia, dove a dare il benvenuto al mese di novembre pare siano già pronti banchi di nebbia e clima instabile.

Ma nulla da temere, perché le previsioni sembrano garantire sole e picchi di caldo per il resto del mese di ottobre anche al Nord, con temperature sui 27°, mentre al Centro tra i 28-29°C. Il Sud, invece, continua a preservare il primo posto, con temperature costanti tra i 33 e 34°C sulle Isole Maggiori.

Merito dell’anticiclone Scipione l’Africano, con cui gli italiani hanno preso dimestichezza durante l’intera stagione estiva. Ancora una bella stagione a caratterizzare uno degli ultimi mesi del 2022 che però, stando a quanto appreso su Meteo.it, potrebbe andare incontro a una breve ‘pausa’ con un veloce passaggio di nuvole cariche di pioggia al Nord e su parte del Centro.

Accumuli significativi anche sulle Alpi e Prealpi con precipitazioni sulle alte vette che potrebbero interessare seppur parzialmente alcune aree pianeggianti a Nord-Ovest, soprattutto venerdì 21 e sabato 22, con cieli nuvolosi previsti anche sulla Toscana. Schiarite nella giornata di domenica 23, ma solo al Centro, con piovaschi al Nordovest, ma sole caldo al Sud.