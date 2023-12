“Temperature choc”. Natale e santo Stefano al caldo, dove si sfiorano i 20 gradi grazie all’imprevedibile Anticiclone Africano

Meteo Italia, le previsioni per le vacanze natalizie. Italiani in festa e pronti a vivere i prossimi giorni in compagnia dei propri cari. Cenoni, alberi di Natale e tanti regali pronti da scartare, ma il meteo aiuterà a fare di queste vacanze natalizie un bel ricordo? Vigilia, Natale e Santo Stefano in arrivo, le previsioni in Italia promettono bene? A rivelarlo, gli esperi di 3B Meteo.

Previsioni meteo in vista del Natale 2023, cosa succederà? Questi giorni che precedono le festività sono stati caratterizzati da bruschi cali delle temperature dettate dall’influenze di correnti nordoccidentali ma fino a quando la situazione rimarrà questa? Secondo gli esperti tutto è di nuovo pronto a cambiare.

Previsioni meteo in vista del Natale 2023, cosa succederà? Le parole degli esperti

Stando alle previsioni degli esperti, l’anticiclone si sta spostando verso l’Europa centro-meridionale e questo accadrà proprio nei giorni di festa. Si procede dunque verso i 15°C al Sud con picchi di 17/18°C sulle due Isole Maggiori. In attesa l’arrivo anche di correnti umide occidentali che inevitabilmente recheranno su gran parte dello stivale piogge in particolar modo sulle regioni esposte sul Tirreno. Ecco le previsioni giorno per giorno.

Si parte alla notte della Vigilia, una giornata tendenzialmente stabile, ma con piogge e nuvoloni previste su Liguria, Sardegna occidentale e regioni tirreniche, fino al Lazio e Campania. Banchi di nebbia sul Veneto e Maestrale sulle isole maggiori. Per quanto riguarda il 25 dicembre, attese le piogge anche su Liguria, alta Toscana, basso Lazio e alta Campania.

Per quanto riguarda il giorno di Santo Stefano, annuvolamenti anche sulla Val Padana e la fascia prealpina, a inclusione dell’Umbria e persistenza di piogge deboli su Liguria, alta Toscana e Lazio. Sole sulle Alpi, le regioni adriatiche, ioniche e isole maggiori. Gli italiani possono tirare tutto sommato un sospiro di sollievo.