Meteo Italia, l'autunno ormai alle porte. Gli italiani hanno avuto modo di vivere sulla propria pelle un'estate decisamente atipica. Ondate di caldo afoso alternate a bruschi abbassamenti delle temperature: e adesso? Stando a quanto riferito dagli esperti, il mese di settembre continuerà a regalare giornate di caldo intenso, data l'influenza dell'Anticiclone africano, ma la situazione potrà andare incontro a un cambiamento. Ecco da quando potrà iniziarsi a parlare dell'arrivo della stagione autunnale.

Meteo Italia, le previsioni in vista dell’arrivo dell’autunno. Il mese di settembre 2023 continua a regalare giornate di sole e di caldo: ottima dunque l’occasione per molti italiani di proseguire momenti di relax anche con l’estate ormai lasciata alle spalle. Temperature che si aggirano intorno ai 30 gradi ma che inevitabilmente presto subiranno un drastico calo.

Meteo Italia, le previsioni in vista dell’arrivo dell’autunno. In arrivo piogge, ecco quando

L’influenza dell’Anticiclone Africano presto svanirà e abbandonerà l’Italia, motivo per cui anche le temperature subiranno un drastico calo causato dall’arrivo di una turbolenza atlantica che, partendo sull’Europa centrale, attraverserà anche il Bel Paese. Sempre secondo quanto riferito dagli esperti, il cambiamento potrebbe avvenire tra non molto, ovvero da giovedì 14 settembre.

Ciò significa che gli ombrelli, da questa data in poi, sarebbe sempre bene averli a portata di mano. Infatti una volta scemata l’alta pressione, le perturbazioni atlantiche non potranno che determinare fenomeni di pioggia e rovesci sparsi che andranno a colpire in particolar le aree compre nella zona del Nord Italia fino a interessare anche le regione del Centro.

A tal proposito si apprende sul sito IlMeteo.it che “giovedì 14 e venerdì 15“, come riferito, “l’anticiclone perderà maggiore energia e non solo al Nord, stavolta pure al Centro. Saranno due giornate all’insegna dell’instabilità sulle regioni settentrionali, dove avremo sempre più temporali e anche qualche grandinata, in viaggio poi verso parte del Centro, specie a ridosso della dorsale appenninica e sulla Sardegna interna. Solo al Sud proseguirà quasi indisturbato un caldo bel tempo”.