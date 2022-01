Fa freddo? Beh, non a caso siamo nella stagione più fredda dell’anno. In questi giorni, anzi, abbiamo assistito ad un leggero aumento delle temperature in Italia. Ma ecco le previsioni meteo per oggi, venerdì 21 gennaio 2022 e i prossimi giorni. Le minime sono in aumento al sud, mentre altrove si mantengono stabili. Al Nord si oscilla tra 1 e i 5 gradi Celsius con punte di -4 a Sondrio, tra i 3 e i 7 al centro con L’Aquila che arriva ad un grado.

Nelle regioni meridionali, invece, siamo tra i 6 e i 10 con Isernia che arriva a 4, mentre anche sulle isole le temperature toccano i 6 e i 10 gradi di media. A Enna si registrano tre gradi. Per quanto riguarda le massime sul versante nord temperatura tra i 4 e gli 8, al centro tra 7 e 11, al sud tra 8 e 10. Imperia tocca i 13 gradi, così come Carrara. Nel meridione Reggio Calabria raggiunge i 15 gradi, ma la città più ‘calda’ è Siracusa che arriva a 16. Sulle isole temperature tra i 10 e i 14 gradi.

Durerà ancora per poco perché è in arrivo il gelo russo. I primi ad accorgersene saranno gli abitanti della Valpadana e le aree interne della Toscana e dell’Umbria. Già da oggi, venerdì, arriveranno in Italia masse di aria fredda provenienti dalla Russia. Al Nord le temperature minime restano in calo, mentre le massime sono in lieve aumento nel Lazio.





Il gelo arriverà nel week end anche nelle regioni del Sud. Qui è previsto anche maltempo. Già ieri l’instabilità generale ha portato a rovesci soprattutto al Centro mentre al nord si è registrato tempo asciutto. Oggi invece il brutto tempo si sposta al Sud dove è prevista neve anche in collina. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli ECMWF e GFS la pressione aumenterà ovunque tranne che al Sud dove il freddo farà scendere le temperature.

Previste piogge su Sicilia e Puglia, un po’ di nebbia nella sera al Nord. Domenica invece il tempo migliora con sole su tutta la penisola. Resta la possibilità di foschie e nebbie al mattino e in serata nelle pianure settentrionali. Al Centro neve fino a 6-700 metri su Marche e Abruzzo. Nel pomeriggio di oggi sono previsti fenomeni su basso Lazio e Abruzzo con neve fino a 500 metri. Al Sud e sulle isole neve anche a 800-1300, più asciutto su Sicilia e Sardegna.