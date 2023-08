Meteo Italia, le previsioni del colonello Mario Giuliacci. Il sole pronto ad accompagnare nuovamente le giornate degli italiani? Questa la domanda che molti si pongono alla luce delle turbolenze a cui si è assistito negli ultimi giorni. Tempo instabile che lascia chiusi gli ombrelloni in spiaggia, e un drastico calo delle temperature, secondo l’esperto dopo tre fasi temporalesche, l’estate 2023 potrà riprendere la sua corsa. Le previsioni per Ferragosto, ad esempio, sembrano promettere per il meglio. In un certo senso, anche troppo. Ecco la data della “fiammata”.

Previsioni meteo di Mario Giuliacci, fuori la data. Secondo l’esperto la seconda decade del mese di agosto 2023 potrebbe essere decisamente diversa dalla prima. Infatti dall’11 agosto gli italiani potrebbero prepararsi a una seconda ondata di caldo intenso. Le parole del colonnello Giuliacci sono dunque rassicuranti: “Se fino al 10 agosto ci sarà un meteo piuttosto movimentato, per l’arrivo di almeno 3 perturbazioni che porteranno temporali e rovesci, soprattutto al Centro Nord, a Ferragosto ci sarà bel tempo ovunque complice il ritorno dell’anticiclone africano, anche se l’ondata di calore non sarà intensa come quelle che abbiamo avuto a luglio”.

Previsioni meteo di Mario Giuliacci, fuori la data: “Quando arriva la fiammata”

Dunque il colonnello Giuliacci ha voluto rassicurare du quel che succederà nei prossimi giorni, Ferragosto incluso: “A partire da lunedì 10 agosto le temperature risaliranno perché tra il 12 e il 15 comparirà di nuovo l’ anticiclone africano che interesserà il Centro Sud ma senza alcuna ondata di calore intensa, al massimo il termometro raggiungerà i 35 gradi. A cavallo di Ferragosto, dunque, il tempo sarà bello e moderatamente caldo”. Poi nelle ultime ore la precisazione.

Previsto secondo l’esperto “l’aumento della stabilità atmosferica” con una “rimonta dell’anticiclone africano”, come si apprende su meteogiuliacci.it. Stando alle parole di Mario Giuliacci, dunque, si assisterà a un “aumento sensibile delle temperature” grazie alle “correnti d’aria calda di matrice sub-tropicale”. Tutto questo soprattutto nelle aree della Pianura Padana, sulle regioni tirreniche, in Sicilia e in Sardegna. Ma quanto durerà? Il “blocco anticiclonico”, scrivono i meteorologi, farà in modo che le correnti calde resteranno in Italia fino appunto alla giornata di Ferragosto.

Ma prima di Ferragosto, puntualizza Giuliacci, l’Italia assisterà a “una terza perturbazione arriverà tra l’8 e il 9 agosto e colpirà in particolare le Alpi Centro Orientali, Triveneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Poi, non si intravedono più perturbazioni almeno fino a tutto Ferragosto”. Insomma, pochi giorni ancora di instabilità meteorologica e poi si tornerà tutti in costume.