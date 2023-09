Meteo Italia, crollo delle temperature. L’estate è davvero finita e l’ingresso dell’autunno si farà presto sentire. Le previsioni annunciano crollo termico e piogge abbondanti: quando e dove? Andiamo a vederlo. Stiamo parlando di una diminuzione della temperatura di 7-8 gradi e tanta, tanta acqua. Il tutto dovrebbe verificarsi nel weekend tra venerdì 22 e domenica 24 settembre. Tuttavia la situazione sarà diversa nelle varie regioni.

Sul sito ILMeteo.it Lorenzo Tredici prevede nelle prossime ore l’arrivo della prima perturbazione “spagnola”: “Dalla Penisola Iberica infatti un nucleo instabile portera un primo peggioramento al Centro-Nord con piovaschi ma anche temporali”. Prevista anche una seconda perturbazione, di origine atlantica e molto più intensa, che scenderà dalla Scozia fino all’Italia per poi interessare il Mediterraneo. Giovedi 21 e venerdi 22 settembre arriva la pioggia, anche persistente, al Nord e su parte del Centro. Qualche fenomeno locale anche al Sud peninsulare.

Crollo termico e piogge, ma non ovunque

Tuttavia il caldo africano continuerà a impreversare in Sicilia e localmente pure in Puglia. Per quanto riguarda il resto delle regioni, invece, sull’Italia scenderà un ciclone equinoziale proveniente dal Nord Europa. Ciò porterà grande instabilità e soprattutto il brusco crollo delle temperature grazie a masse d’aria fredda che accompagneranno il passaggio del vortice. A partire da sabato temperature giù anche al Sud.

In particolare le forti differenze di temperatura massima si faranno sentire sabato 23 settembre. Le regioni maggiormente interessate saranno quelle del centro, Lazio, Molise, Puglia e Campania. Si registreranno differenze addirittura anche di 13°C in meno rispetto a venerdì. Dunque nel volgere di 24-48 ore passeremo dal clima estivo a quello autunnale. E a quanto pare, anche quando tornerà il sereno e la stabilità atmosferica, non ci dovrebbero essere gli eccessi delle settimane passate.

Attenzione a possibili nubifragi a causa di un ciclone mediterraneo stazionario tra Tirreno meridionale e Mar Ionio. Al Nord è previsto invece tempo stabile e soleggiato con lo zero termico che potrebbe salire fino a valori eccezionali per il periodo. Maltempo al Sud, specialmente sulle regioni adriatiche. Il bollettino della Protezione Civile prevede ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA su Lazio, Liguria, Sardegna, Toscana e Umbria. Rischio idrogeologico / allerta gialla invece su Lombardia e Toscana.

