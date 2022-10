Ancora qualche altro giorno di caldo anomalo sull’Italia con sole e temperature al di sopra della norma che con l’autunno cozzano. Gran parte del mese di ottobre è stata caratterizzata da un rigurgito dell’estate che ha portato la colonnina di mercurio a sfiorare in più occasioni i 30 gradi. Tempo mite e decisamente insolito per questa stagione che dovrebbe essere quella delle piogge e delle temperature che si abbassano introducendo pian piano all’inverno.

Tutto merito dell’Anticiclone africano che gli italiani hanno imparato a conoscere in estate e che ha portato caldo asfissiante per settimane e temperature oltre i 40 gradi. In questi giorni l’Italia ha vissuto un contesto meteo davvero eccezionale, sia per la durata piuttosto lunga di questa fase anomala, sia per le temperature che si mantengono su valori straordinariamente sopra la media. Una situazione che, però, ha le ore contate. Infatti, stando alle previsioni meteo, dopo le giornate di Halloween e di Ognissanti con ancora tanto caldo da Nord a Sud, ecco che nel corso della settimana è atteso un nuovo stravolgimento.

Meteo Italia, arrivano piogge e freddo dal 3 novembre

Tra il 3 e il 4 Novembre il maltempo si farà sentire in tutto il paese con nubi e venti freschi che interesseranno prima il Nord Italia ma già nella giornata di venerdì si sposteranno al Sud portando decisamente tutto il paese in un clima autunnale, con temperature molto più basse rispetto a quelle di adesso che saranno però perfettamente nella norma stagionale. Con l’arrivo dei primi freddi potrebbero esserci anche le prime nevicate, attese sia sull’arco alpino, ma anche su cime più alte dell’Appennino centro-settentrionale.

“Tra venerdì 4 e sabato 5 Novembre le temperature potranno crollare anche di oltre 6/8°C rispetto agli ultimi giorni, soprattutto al Centro-Nord: lo possiamo evincere dalle mappe termiche che indicano nella giornata di Sabato 5 un crollo delle temperature. Ad esempio sulla Calabria si potrebbe verificare una differenza negativa di circa 10°C rispetto alle 24 ore precedenti”, scrive ilMeteo.it. Insomma la sensazione è che dovremo prepararci a indossare abiti più pesanti e più in linea con il periodo. Le piogge bagneranno l’Italia da Nord a Sud con punte di 100mm al Nord-Est. Attesa anche la neve.

Il passaggio perturbato si rivelerà abbastanza rapido, scrive ilMeteo.it, ma ciò nonostante è innegabile che l’atmosfera subirà una vera e propria metamorfosi: passeremo da un contesto prettamente tardo estivo a scenari simil autunnali, non solo per effetto delle piogge, ma anche a livello termico, in quanto è atteso un brusco calo delle temperature, da Nord a Sud. Il tempo sta cambiando e l’Italia si avvia ad entrare definitivamente nella stagione autunnale.