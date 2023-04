Meteo Italia, scatta l’allerta su 7 regioni. Negli ultimi giorni, festività pasquali incluse, gli italiani hanno dovuto fare i conti nuovamente con il cattivo tempo. Nelle scorse settimane le previsioni del colonnello Mario Giuliacci hanno fatto il giro del web, andando poi incontro a una conferma effettiva durante le giornate di Pasqua e Pasquetta: “torneranno difatti altre piogge”, ha spiegato l’esperto. Venti freddi e repentini cali delle temperature: gli italiani si apprestano ad assistere a un ulteriore ondata di maltempo previsto in particolar modo su alcune regioni.

Allerta gialla su 7 regioni italiane. Il Sud Italia ha trascorso le festività pasquali sotto gli ombrelli: piogge sparsi e abbassamenti delle temperature hanno interessato la maggior parte delle aree della Penisola, proprio come previsto dallo stesso colonello Mario Giuliacci “siamo quindi in attesa di un nuovo peggioramento che porterà qualche fenomeno ad iniziare dalle regioni settentrionali e parte della Tirreniche, con un weekend che vedrà l’alternarsi tra giornate miti soleggiate e momenti più umidi piovosi“, ava sottolineato pochi giorni prima dell’arrivo delle festività.

Allerta gialla su 7 regioni italiane: le previsioni meteo nel weekend dopo le festività pasquali

E dopo una breve parentesi di circa 48 ore, il maltempo sembra essere pronto a interessare alcune aree precise della Penisola Italiana in particolar modo Abruzzo, Calabria, Basilicata, Puglia, Lazio, Lombardia e Umbria. A diffondere la notizia, la Protezione civile. Condizioni meteo in netto peggioramento, dunque , con acquazzoni e temporali particolarmente intensi sulle regioni italiane che interesseranno il weekend e in particolar modo la giornata di sabato 15 aprile.

Sette regioni in allerta gialla e previsioni meteo che sembrerebbero interessare anche la prossima settimana con ondate di maltempo dovute all’influenza dell’anticiclone che dalle Isole Britanniche, dal Mare del Nord e dalla Scandinavia porterà correnti fredde e instabili anche verso l’Europa orientale, così come i Balcani e in parte anche nel Mediterraneo centrale.

Non solo piogge, dunque, ma anche neve prevista sopra gli 800-1000 metri in tutto il Nord. Nello specifico saranno interessate la Romagna e il Triveneto, così come l’Appennino oltre i 1200-1300 metri. Pericolo neve scansato al Centro e al Sud italian, dove in ogni caso i cieli saranno invasi da nuvoloni carichi di pioggia, ad eccezione delle aree più interne di Campania e Calabria dove seppur a tratti il sole tornerà a fare capolino sulle zone più pianeggianti.