Meteo Italia, le temperature continuano a non dare tregua su tutta la Penisola. Molti gli italiani che attendono le meritate ferie dopo un anno di lavoro e di pandemia, ma per molti altri è già arrivato il tempo di sfoggiare il costume e lasciarsi cullare dalle ore di relax. Ma con le temperature degli ultimi giorni, trovare un oasi di pace al fresco è stata davvero un’ardua impresa.

Toccate da temperature pronte a superare persino i 40 gradi, le regioni italiane del Sud, come la Puglia, la Calabria, la Basilicata e la Sicilia, ma anche al Nord della Penisola, seppur con valori leggermente meno alti. Accadeva almeno fino al passato weekend. Una piccola tregua? Nei prossimi giorni qualcosa è destinato a cambiare.

Se fino ad oggi città come Foggia, Lecce, Cosenza, Catania, Palermo e Matera, hanno mantenuto la temperatura i limiti del sopportabile, oscillando tra i 38 e i 42 gradi, secondo le previsioni meteo di martedì 29 giugno, la Penisola dovrebbe tornare a respirare aria decisamente più fresca. Non si esce dalla morsa del caldo portata dall’anticiclone africano, ma i cambiamenti si faranno sentire.





Qualche cambiamento in vista, seppur per poco. Infatti sono previsti sparsi cali termici a partire dal 30 giugno fino al prossimo weekend. Spetterà all’area ciclonica in viaggio dalla Francia l’onere di far cadere qualche pioggia sparsa con temporali previsti sulle regioni settentrionali con grandinate locali e fenomeni vorticosi come le trombe d’aria.

Addio al caldo per qualche giorno? Non ovunque, perché l’Emilia Romagna, e in particolar modo il bolognese e il ferrarese, continueranno a risentire, come molte altre regioni del Centro e del Sud Italia, dii picchi che toccheranno 35-36°C, ad eccezione di Ancona e Perugia con 33°C quasi fissi e Firenze che si fermerà prossima ai 31-32°C.