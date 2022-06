“Attesi picchi di 40 gradi”. Meteo, l’Italia nella morsa del caldo: quando e dove, le zone più colpite

Meteo Italia, in arrivo l’anticiclone africano. Una settimana che sembra iniziare con tanto sole e caldo anomalo a partire dal lunedì 20 giugno. L’anticiclone africano non molla dunque la presa, lasciando oscillare le temperature da Nord a Sud della Penisola italiana. Ecco le previsioni giorno per giorno fino al prossimo weekend.

Meteo Italia 20 giugno, in arrivo la morsa di caldo con temperature segnate ancora dall’anticiclone africano. Tutto in attesa che lasci la penisola italiana per poi spostarsi verso la Francia. Si apprende su Meteo.it che “col passare dei giorni, inoltre, aumenterà anche il disagio notturno dovuto al caldo e ai crescenti tassi di umidità (notti tropicali), con temperature minime non inferiori ai 22-23°C”.





Meteo Italia 20 giugno: “Attesi picchi di 40 gradi”

Sempre secondo quanto riportato sul sto di previsioni meteo, pare che le città italiane maggiormente provato dal caldo saranno Milano, Roma, Torino e Napoli che resteranno al di sopra dei 20 gradi anche durante le ore notturne.

Queste le previsioni meteo in Italia dal 20 giugno. La giornata di lunedì sarà segnata da una maggiore stabilità, seppur con sporadci rovesci o temporali sulle zone alpine a partire dal pomeriggio. Restano temperature afose anche verso Sud, di contro a un Nord Italia che sembra mantenere attese punte di 36/38°C. Martedì soleggiato con punte in incremento tra 36/38°C.

Mercoledì e giovedì saranno attesi cieli più coperti e tempo variabile, ma con il caldo a fare da padrone. Previste punte prossime ai 40°C sulle zone interne del basso Adriatico. Weekend che sembra andare incontro, invece, a un’inversione di marcia, non appena l’anticiclone africano tenderà ad abbandonare l’Italia. Possibili rovesci sparsi rinfrescheranno l’aria.

