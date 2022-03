Meteo, l’Italia finisce sotto zero: temperature in picchiata e neve fino a bassa quota: ecco dove

Meteo Italia, le previsioni in vista della settimana. Aria di primavera? Non sembra essere ancora arrivato il momento di poterlo dire. Infatti pare che la stagione invernale abbia tutte le intenzioni per rimandare il suo ‘arrivederci’. E alcune regioni italiane torneranno persino a tingersi di bianco.

Dal sito Il Meteo si apprende che “si sta aprendo una fase davvero molto fredda sull’Italia a causa di una nuova irruzione di aria gelida russa che porterà, oltre ad un crollo delle temperature, anche la neve a tratti abbondante fin quasi in pianura su alcune zone mettendo a rischio tante regioni almeno fino alla metà di marzo”.

Non solo ondate di aria fredda che sembrano provenire dall’Est Europa, ma anche fiocchi di neve pronti a tingere di bianco alcune regioni italiane persino a bassa quota. Interessate dal fenomeno, dunque, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata.





“Potrebbero essere spolverate di bianco anche le città di Chieti e Teramo, che sorgono a circa 300 metri di quota con i fiocchi (misti alla pioggia) che potrebbero arrivare fin sulle pianure durante i rovesci più intensi. Possibili inoltre delle nevicate su Valle d’Aosta e Piemonte occidentale, con fiocchi fino a bassissima quota”, si legge ancora dagli esperti di Il Meteo.it.

Il sole sembra voler accompagnare i prossimi giorni solo in Toscana e Sardegna, lasciando ai cieli della Campania e della Sicilia ancora qualche turbolenza. Le basse temperature, però, sembrano caratterizzare anche le giornate migliori, quindi cambio di stagione rimandato ancora per qualche settimana.