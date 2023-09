Settembre è iniziato con leggero sotto media e temperature quasi fredde anche se in realtà, le temperature dei primi del mese sono state in linea con quelle solite del periodo. Dopo alcuni giorni di burrasca di fine Estate tra la fine di agosto e i primi di settembre siamo tornati a godere del caldo estivo con temperature al di sopra della media stagionale. Da oggi martedì 13 settembre l’Italia si divide in due. Arriva la pioggia al Nord con rischio di temporali e grandine, qualche rovescio al Centro.

Al Sud ancora sole e caldo, con condizioni tipiche dell’estate e con la prospettiva di un weekend rovente da Roma in giù. Dall’inizio di settembre è iniziata una lunga fase nordafricana: sono stati registrati 12 giorni di caldo anomalo, eccezionale per settembre, localmente da record. Il calore accumulato in queste due settimane nei bassi strati è però un potenziale carburante per violenti temporali che potrebbero scatenarsi in questi giorni.

Meteo, violenti temporali e maltempo in arrivo: poi torna il caldo

Ovviamente sono escluse anche locali grandinate con l’ingresso dalla Francia di infiltrazioni atlantiche molto instabili. Come riporta anche il sito di Mario Giuliacci nella seconda parte del mese ci sono i primi veri afflussi perturbati. Storicamente si parla di tempeste equinoziale proprio per sancire la fine definitiva di ogni tipo di caldo tra il 15 e il 25. Nelle prossime ore sono previsti temporali e piogge forti sulle Alpi e pure sulle zone pianeggianti del Nordovest e più occasionalmente su quelle del Triveneto.

Qualche rovescio poi è previsto anche in Sardegna e in Toscana dopo il caldo estivo degli ultimi giorni. Giovedì 14 settembre i rovesci, a tratti ‘equatoriali’, in Pianura Padana, Liguria di Levante ed Alta Toscana. Sole prevalente al Centro-Nord con un calo delle temperature non irreversibile. Al Sud il caldo africano porterà invece ancora picchi di 35 gradi, specie in Sicilia.

Venerdì 15. Al nord sono previsti rovesci sparsi. Al centro: nuvolosità irregolare, qualche rovescio non escluso. Al sud, come detto, sempre bel tempo e caldo. Dopo giorni di pioggia e temperature più basse, da domenica torna il calda africano ovunque, con picchi di 39°C attesi ad Oristano, 36°C in Sicilia, 34-35 in Puglia, fino a 33 anche in Umbria e Lazio.