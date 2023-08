Previsioni meteo per martedì 15 agosto, cosa devono aspettarsi gli italiani. Ferragosto è dietro l’angolo, manca appena una settimana per la giornata vacanziera per eccellenza, quella che segna l’apice dell’estate e – possibilmente – del relax e del divertimento. Ma che tempo farà? Beh secondo Mario Giuliacci già da domani, mercoledì 9 agosto, assisteremo ad un aumento delle temperature e possibili ondate di caldo dovute alla risalita dell’anticiclone africano.

Questa situazione di ritorno del caldo afoso potrebbe estendersi fino a Ferragosto. Tuttavia, sebbene siano previsti sole e belle giornate quasi dappertutto, ci saranno delle zone dove converrà dare uno sguardo al cielo per evitare brutte sorprese. Cambi meteo repentini, acquazzoni, temporali, nuvole e bombe di ghiaccio sono pronti a colpire. Andiamo a vedere quando e dove.

In arrivo il break temporalesco: cosa succede in Italia nei prossimi giorni

Mario Giuliacci avverte gli italiani sulla possibilità di eventi temporaleschi diretti da grandi cicloni. Per il colonnello dell’Aeronautica: “se venissero confermate queste previsioni, il nostro paese potrebbe avere un nuovo break temporalesco che potrebbe interrompere la stabilità tipica di questo periodo estivo. Nel dettaglio, per quando riguarda il Nord Italia, l’anticiclone africano sarà più debole e potrà essere facilmente attaccato da correnti fresche in quota provenienti dall’Atlantico e pilotate una bassa pressione situata sulle Isole Britanniche”.

In pratica l’Italia potrebbe ritrovarsi con il Nord colpito da possibili eventi estremi a causa dell’incontro di masse d’aria con temperature differenti. In particolare per martedì 15 agosto Giuliacci fa presente che sono possibili perturbazioni temporalesche sulle Alpi e, in un secondo momento, anche su Piemonte, Lombardia e Veneto. Al Centro e al Sud, invece, l’anticiclone africano porterà le temperature sopra i 35 gradi.

Tendenza meteo confermata per il 14 e 15 agosto anche da MeteoLive (foto sopra) e 3BMeteo: “Tra il 14 e 15 agosto l’Italia potrebbe ritrovarsi sotto l’egemonia dell’anticiclone africano, con clima molto caldo al Centro-Sud. Mentre al Nord, nella fattispecie sull’arco alpino potranno essere ancora possibili dei temporali a ciclo diurno. A seguire non si esclude un parziale e graduale cedimento dell’alta pressione, con nuovi temporali sulle regioni del Centro-Nord; contesto climatico estivo, caldo senza particolari eccessi, con temperature nella norma o poco al di sopra della media climatica del periodo. Evoluzione da prendere con le pinze, considerata la significativa distanza temporale”.

