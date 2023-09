Un incredibile cambiamento sta per arrivare sul fronte meteo in Italia. Nonostante siamo ormai entrati nella stagione autunnale, stiamo per fare i conti con la cosiddetta estate indiana, che porterà delle temperature certamente molto insolite e non corrispondenti a questo periodo dell’anno. Ad annunciarlo è stato l’esperto di 3bmeteo, Paolo Corazzon, che ha anche fatto il punto della situazione su quali zone saranno maggiormente colpite.

Il meteo in Italia varierà repentinamente e torneremo a sudare. O perlomeno lo faranno soprattutto alcuni cittadini di particolari aree della nostra Penisola. L’estate indiana avrà anche una sorta di anomalia, come spiegato dal meteorologo, anche perché ci sarà una differenza sostanziale tra alcune parti del paese. Intanto, Corazzon ha affermato: “Le temperature saranno sopra la norma e torneremo ad avere caldo“.

Meteo Italia, ecco l’estate indiana: quando e dove colpirà

Dunque, Paolo Corazzon ha deciso di informare la popolazione e di rivelare novità sul meteo in Italia. L’estate indiana coglierà un po’ tutti di sorpresa, ma Paolo Corazzon ha nominato soprattutto alcune città: “A metà settimana Milano raggiungerà 28 gradi, Firenze 30 mentre Roma 28-29. Il centro-nord avrà temperature sopra la norma, ben oltre i 25 gradi. In alcune zone anche intorno ai 28-30. Quindi valori ancora più estivi che autunnali. Il sud invece, a causa dell’ultima perturbazione che ha portato instabilità, avrà un rialzo a partire da oggi”.

Poi ha aggiunto ancora: “Sarà più il centro- nord a misurare queste temperature oltre la media rispetto al sud. Resta il fatto che la settimana prossima torneremo a sentire addirittura caldo nelle regioni centro settentrionali”. Parlando dell’anomalia, è rappresentata dal fatto che nelle regioni settentrionali farà più caldo che nel Mezzogiorno, cosa che succede di rado. Il caldo dovrebbe essere presente anche la prossima settimana.

Paolo Corazzon ha infine dichiarato: “Sono tutti i modi un po’ di dire. Noi abbiamo l’estate di San Martino a novembre, ma sono in realtà modi di dire che non necessariamente davvero coincidono con le condizioni meteorologiche. Sono casuali, modi di dire legati a una tradizione. Resta il fatto, però, che torneremo ad avere caldo”. L’estate indiana è quella che si verifica in autunno, che normalmente avviene nel Nord America. Ma anche noi in Italia la avremo in queste giornate.