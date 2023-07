Siete pronti per la vacanza che aspettavate da mesi? Avete organizzato tutto nei minimi dettagli? Hotel, B&B, macchina, lettino, pinne e occhiali tutto pronto? Bene, anzi, male. Perché già, quello che si decide lassù nei cieli non contempla il periodo di vacanza e allora ecco il meteo, proprio sul più bello, proprio ad inizio agosto non promette nulla di buono. Se luglio terminerà all’insegna del tempo stabile per l’esperto Mario Giuliacci è in arrivo una perturbazione, con temporali soprattutto al nord.

Sul sito MeteoGiuliacci.it : “A partire da lunedì 31 luglio è previsto tempo stabile per tutta la nostra penisola grazie a una nuova affermazione dell’anticiclone africano“. Sarà l’ideale per giornate al mare, in montagna o in totale relax ovunque vogliate con “caldo, sereno ma con temperature gradevoli, lontane da quelle record dei giorni passati. Le massime al Nord si avvicineranno a 30°C, al Centro-Sud 33°C sulle due Isole Maggiori 36°C“.

In arrivo un “break temporalesco”: le zone interessate

Anche 3BMeteo prevede che negli ultimi giorni di luglio e primi di agosto l’anticiclone delle Azzorre e qualche infiltrazione di tempo instabile allontaneranno il caldo estremo. Tuttavia, si sbilancia Giuliacci, c’è il rischio di un cosiddetto break temporalesco. Basta guardare quello che sta succedendo in queste ore della mattina di giovedì 27 luglio sulle Isole Britanniche e la Scandinavia.

Qui infatti “sono presenti vaste aree di bassa pressione che inviano correnti di aria fresca verso il nostro paese”. Dunque tra martedì 1 e mercoledì 2 agosto può cambiare tutto di nuovo e “il rischio è quello che si sviluppino imponenti celle temporalesche con conseguenti forti colpi di vento e grandinate“.

In particolare sarà il Nord-Est d’Italia ad essere maggiormente a rischio: le regioni interessate saranno Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Dunque ad Agosto è molto probabile che lo Stivale venga ancora una volta spaccato in due con perturbazioni e temporali al Nord e bel tempo con sporadici acquazzoni al centro-Sud. Le temperature, però , diminuiranno un po’ ovunque.

