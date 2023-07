Il caldo africano non molla e, anzi, è previsto l’arrivo di un nuovo anticiclone africano. Dopo Cerbero sarà il turno di Caronte. A spiegare nei dettagli le previsioni ci ha pensato Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. Dalla scorsa settimana l’Italia sta facendo i conti con temperature molto alte e un alto tasso di umidità che aumenta la temperatura percepita. Oggi mercoledì 12 luglio è giornata da bollino rosso per diverse città, tra queste anche Viterbo e Bologna, che invece ieri si trovavano fuori dalla liste delle città a rischio.

In Sardegna le temperature più alte, con picchi che superano i 40 gradi e che con l’umidità alle stelle porta quelle percepite anche ai 45 gradi. Il sole domina incontrastato, senza segnali di pioggia e di maltempo con le temperature che, come detto, tenderanno a salire fino a toccare il picco nella giornata di mercoledì 12 luglio.

Meteo Italia, arriva Caronte: le previsioni dal 16 luglio

L’aumento della delle temperature sarà testimoniato dall’arrivo dell’anticiclone Caronte che sostituirà Cerbero, quello in atti in questi giorni, da domenica 16 luglio. Come spiega il Meto.it, sarà possibile toccare valori record su alcune località del Centro-Sud Italia. Si parla di temperature di molto al di sopra dei 40°C all’ombra.

Sempre sul sito del Meteo.it si parla di ”nuova pulsazione dell’anticiclone africano sarà più estesa della precedente e temperature ancora più roventi, questa volta su gran parte d’Italia”, ha spiegato il direttore de Ilmeteo.it, Antonio Sanò. Da domenica 16 luglio, quindi, sono previste temperature tra i 39-40°C in tutto il Sud Itali, sulle Isole Maggiori ma anche in città come Pavia, Padova, Ferrara, Bologna, Firenze e Roma.

“Con Caronte inizierà la terza ondata di calore di questa stagione. Il caldo non mollerà facilmente la presa: infatti, per quasi tutta la prossima settimana l’Italia si troverà in un autentico forno”, ha spiegato ancora Antonio Sanò del Meteo.it. La prossima settimana potrebbe essere storica perché si potranno toccare valori che facilmente potrebbero raggiungere i 43-45°C all’ombra sulle zone interne delle Isole Maggiori.