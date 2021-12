I giorni di Natale e Santo Stefano sono stati caratterizzati dal vento e dalla pioggia. Infatti in quei giorni il cielo è stato nuvoloso e la pioggia è stata la grande protagonista in molte parti d’Italia. La giornata di Natale è stata piovosa soprattutto nelle regioni centrali, in Liguria, Emilia Romagna e Sardegna. Le piogge più intense hanno riguardato lo Spezzino, la Toscana e l’Appennino centro-settentrionale. Anche a Santo Stefano la situazione non è stata delle migliori.

Cielo coperto e piogge insistenti hanno interessato le regioni centrali e in Sardegna, piogge anche nel Levante Ligure e, a carattere più isolato in Emilia Romagna. Graduale peggioramento del tempo si è avuto al Sud, con piogge in Campania e Puglia. Anche i giorni successivi non sono stati migliori con la perturbazione che ha influenzato le condizioni meteo al centro e al Sud con piogge e cielo molto nuvoloso. Nell’attesa che questa ondata di maltempo passi definitivamente, già arrivano le previsioni del tempo che riguardano la fine dell’anno e l’inizio del nuovo.

E si tratta di qualcosa di profondamente diverso rispetto a quanto accaduto nelle ultime ore. Infatti l’Italia sarà investita dall’anticiclone detto “Il Gigante”, quello che in questo periodo dell’anno dovrebbe stare rintanato in Africa e invece avvolgerà l’Italia portando clima mite e temperature fuori stagione con le massime che potranno superare anche i 20 gradi soprattutto al Sud e sulla Sicilia. Quindi sarà un Capodanno mite con anomalie termiche anche di 10 e più gradi.





Gli ultimi giorni del 2021 saranno caratterizzati da tempo in gran parte soleggiato, assenza di piogge o nevicate e temperature eccezionalmente miti per il periodo, scrive il portale meteo.it. L’anomalia termica maggiore si registrerà sulle Alpi con temperature fino a 15 gradi oltre la norma. La stabilità atmosferica favorirà però la formazione e la persistenza di nebbie o nubi basse al Nord e parte del Centro. La tendenza per i primi giorni del 2022 indica l’insistenza dell’alta pressione e, di conseguenza, condizioni meteo ancora stabili e insolitamente miti.

Le ultime proiezioni indicano un periodo anticiclonico anche nei primi giorni di gennaio fin verso l’Epifania. Tutto il gelo, per adesso, rimarrà confinato su Nord e Est Europa. L’attenuazione dell’ondata di calore si potrà avere soltanto dal 4-5 gennaio in poi con una discesa di aria fredda dall’Europa dell’Est pronta a interessarci intorno all’8-9 gennaio riportando un clima freddo e consono all’inverno grazie ad una perturbazione con piogge e nevicate a bassa quota, rivela il Giornale.