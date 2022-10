Meteo Italia, brusco cambio nei prossimi giorni: quando arriva il freddo

Meteo, il caldo record potrebbe avere i giorni contanti: molto presto infatti le temperature potrebbero subire un brusco calo. Fino a quel momento però dovremo fare i conti con l’afa. Le mappe meteorologiche sono pazzesche: l’alta pressione diventerà ingombrante, ‘virale’ per usare un termine dei giovani, estesa dal Marocco fino alla Finlandia. In queste ore l’anticiclone africano si sta espandendo, di nuovo e toccherà a brevissimo il nostro paese.



In Italia le zone colpite in modo più diretto, dall’arrivo dell’aria calda nord africana, saranno quelle montane settentrionali ed appenniniche centrali, ma avremo valori simil-estivi anche in pianura: la Capitale vivrà ancora numerose giornate con massime tra 26 e 28°C, al nord toccheremo quasi 29°C in Liguria e localmente 26°C in Valtellina e in Val d’Adige: a tratti infatti le basse colline si riscalderanno più intensamente, a causa della minore presenza di foschie o nebbie. E ovviamente al Sud oscilleremo intorno a valori record sui 30-31°C.

Meteo, il caldo record potrebbe avere i giorni contati: ecco dove le temperatura scenderanno prima



Quando tornerà il freddo? A dare una risposta ci prova il sito MeteoGiugliacci.it si legge che “l’alta pressione di matrice africana non vuole mollare la presa, e anche nei prossimi rimarrà saldamente posizionata sul Mediterraneo: questo significa che in Italia continuerà il periodo di tempo stabile e asciutto, e insisteranno le temperature insolitamente alte”.



“Rispetto a questo inizio di settimana però l’asse dell’area anticiclonica si sposterà più a ovest. Cosa significa? In generale che le temperature, pur rimanendo al di sopra della norma, cominceranno a scendere, perchè si smorzerà parzialmente l’afflusso di aria calda sub-tropicale da sud. Quindi per tutto l’ultima parte di ottobre temperature nel complesso tipiche di settembre, quasi estive, ma senza quei picchi di 30 gradi e oltre che hanno caratterizzato gli ultimi giorni. Poi, con l’arrivo di novembre, sembra confermata la possibilità di un importante cambiamento”.



“L’aria fredda arriverà, ma è probabile che irrompa sul nostro Paese solo tra giovedì 3 e sabato 5 novembre, causando un sensibile abbassamento delle temperature prima al Nord e poi, gradualmente, anche al Centro-Sud, con l’arrivo quindi del vero autunno entro il primo weekend di novembre. In ogni caso nei prossimi giorni vi aggiorneremo, man mano che i modelli forniranno proiezioni più precise e affidabili”.