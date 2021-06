Terribile incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo il tratto di autostrada che collega Palermo a Messina. Poco dopo le 14 un’auto con carrello trasportante un mezzo nautico, in transito verso Messina, è uscita fuori dalla carreggiata autostradale precipitando giù dal viadotto, poco dopo Milazzo, all’altezza di Pace del mela (Me). I soccorsi sono scattati immediatamente. Sul posto una squadra del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Uno dei due occupanti la vettura purtroppo è deceduto mentre l’altro è stato estratto vivo dalle lamiere.



Affidato immediatamente alle cure del personale medico del 118 dove gli è stato riscontrato un trauma cranico. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. Ieri un brutto incidente si era verificato sul tratto fiorentino dell’Autosole ha provocato chilometri di coda in A1 nel tratto toscano con ripercussioni pesanti per tutta la giornata sulla rete autostradale del centro Italia. L’incidente era avvenuto in direzione nord tra Calenzano e Barberino.

Incidenti stradali, giornate nere per l’Italia



Nell’incidente tra un Tir e un furgone era rimasto gravemente ustionato un autotrasportatore di 55, mentre è ferito il conducente del mezzo più piccolo che ha 50 anni ed è ora ricoverato all’ospedale fiorentino Careggi. Il 55enne, di Gela, è stato portato con l’elisoccorso Pegaso al Centro grandi ustioni di Cisanello (Pisa) dove è ricoverato in prognosi riservata.







Sempre ieri un incidente mortale in A4 aveva mandato in traffico in tilt per ore. La vittima è un 45enne di Valdobbiadene. L’incidente era avvenuto poco prima dell’uscita di San Stino di Livenza in direzione Venezia. Al momento dell’impatto non c’erano code o particolari rallentamenti. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco, il 118, i mezzi di soccorso meccanico e il personale di Autovie Venete.



Il tratto autostradale della A4 Nodo di Portogruaro – San Stino di Livenza in direzione Venezia era rimasto chiuso ore per consentire le rimozioni dei mezzi. Uscita obbligatoria a Portogruaro per chi proveniva da Trieste e chiuso l’allacciamento della A28/ A4 in direzione Venezia.