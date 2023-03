Messina Denaro, nuovo colpo alla famiglia del boss: c’è un altro arresto eccellente. Secondo la procura sarebbe stata lei a gestire la cassa e i pizzini con i quali l’ex primula rossa di Cosa Nostra impartiva gli ordini. Il pool coordinato dal procuratore Maurizio de Lucia e dall’aggiunto Paolo Guido le contesta l’accusa di associazione mafiosa: “Per aver gestito la cassa della famiglia” ed essere stata “punto di riferimento della riservata catena dei pizzini del latitante”, ribadisce l’ordinanza firmata dal gip di Palermo Alfredo Montalto. L’operazione è stata condotta dal Ros, dai carabinieri del Comando provinciale di Trapani e dallo squadrone dei Cacciatori di Sicilia.



Madre di Lorenza Guttadauro, l’avvocato che, dal giorno del suo arresto, assiste il capomafia, e moglie di Filippo Guttadauro, condannato a 14 anni di carcere per associazione mafiosa. Anche il secondo figlio della donna, Francesco, sta espiando una condanna a 16 anni sempre per associazione mafiosa. Secondo gli investigatori aveva quindi un ruolo centrale.

Messina Denaro, arrestata la sorella Rosalia: “Gestiva lei la cassa”



Proprio il ritrovamento di uno ‘pizzino’ in casa sua lo scorso 6 dicembre era stato fondamentale per la cattura del boss. I carabinieri, dentro una gamba di metallo di un tavolo, avevano trovato, un biglietto in cui c’era il diario clinico di una persona. “Adenocarc, 3 novembre 2020 lo so, 9 novembre ricovero, 13 operazione. Persi 11 chili”. E poi ancora: “Sei luglio 2021 è ritornato (…) Ridotto fare tre cicli. Gennaio 2022 altra tac. Se si riduce ancora abbassiamo la che (chemioterapia – ndr)”.



Il ruolo di cassiera della famiglia emerge poi da altri pizzini: “Totale di prima, 64.100. Spese ultimo periodo 12.400. Totale di ora: 51.700. Per il prossimo periodo devi spendere di nuovo 12.400. Non di più. E mi fai sempre lo spekkietto finale così so quanto è la cassa”. £Tale espressione – spiegano i magistrati e riporta Repubblia – rivela con certezza l’esistenza di un fondo riservato”. Scrivono ancora magistrati: “Si tratta di pizzini tutti aventi a oggetto persone, somme di denaro, vicende, sulle quali occorrerà svolgere approfonditi accertamenti”.



“Ma che da subito permettono di ricondurre il ruolo di Rosalia Messina Denaro a vera e propria centrale di spese decise o direttamente dal latitante o dalla donna in suo nome e per suo conto”. In un appunto intitolato “Finale cassa gennaio 2010” si fa riferimento a “mensili” e ad altre spese, per un totale di 122.070 euro: “5.400 quadro, 1.200 iva, 1.500 orecchini Asia, 4.500 avv. Patrizia”. E, poi, ancora un biglietto con le uscite di gennaio 2011, trovato in via Alberto Mario: “Ogni mese, 1.500 euro erano destinate ad F.”. per chi indaga è Franca Alagna, la madre della figlia di Messina Denaro.