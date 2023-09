Giallo della scheda elettorale, caso risolto. La scoperta è avvenuta durante lo spoglio del seggio elettorale di Villasanta, in provincia di Monza. Sotto gli occhi degli addetti ai lavori, un messaggio dai toni inquietanti ha subito gettato in allarme la comunità. La vicenda risale a circa un anno fa e adesso a distanza di tempo sembra che il caso sia giunto a una svolta definitiva. Ma non senza alcuna conseguenza da fare scontare all’elettore e autore del gesto.

Messaggio choc sulla scheda elettorale, la svolta. Circa un anno fa, tra i presenti al seggio elettorale di Villasanta, in provincia di Monza, si è disseminato non poco panico alla luce delle parole scritte sulla scheda, poi passato al vaglio degli esaminatori in seduta del seggio. “Per le forze dell’ordine: ho ammazzato un uomo e sepolto cantiere area nord, date lui sepoltura cristiana, vi prego”.

Leggi anche: “Là dentro c’è un bambino”. Scoperta agghiacciante in famiglia, 13enne trovato chiuso in gabbia





Messaggio choc sulla scheda elettorale, la svolta: ecco chi è stato l’autore. La confessione

Un contento alquanto inquietante, dunque, che ha subito fatto scoppiare il giallo. Oggi il caso giunge alla svolta. Infatti dopo il ritrovamento della scheda, a disporre i dovuti accertamenti, la Procura. Una cospicua affluenza al seggio elettore, dunque ben oltre i mille votanti, che sono dunque stati suddivisi in gruppi. Solo un’attenta indagine ha permesso dunque di risalire a un sommario identikit delll’autore del messaggio. Gli inquirenti si sono dunque messi sulla pista d’indagine che riconduceva a un uomo, di età compresa tra i 30 e i 70 anni, che sembra essersi recato al seggio tra gli ultimi duecento votanti.

Dopo una prima fase di scrematura, dunque, sarebbe stato effettuato un saggio grafico presso gli uffici della questura di Monza e Brianza. Un vero e proprio giallo da risolvere nel più breve tempo possibile, ma al contempo anche un caso difficile. Così la scientifica di Milano è stata incaricata di eseguire le inndagini sulle impronte digitali presenti sulla scheda. A questo punto la vera e propria svolta del caso della scheda elettorale. Le prove avrebbero ricondotto all’identità di uomo giovane, residente a Villasanta, di 31 anni.

L’uomo è stato dunque contattato dalle forze dell’ordine e chiamato in questura, ovviamente insieme ad altri votanti con segni compatibili a quelli rilevati. Probabilmente posto sotto stress psicologico, l’uomo avrebbe dunque confessato ben prima che gli inquirenti procedessero con l’analisi delle impronte. Secondo quanto riportato da una nota della questura, sembra che l’uomo abbia agito in un momento di rammarico verso la politica allo scopo ben preciso di “sollevare un polverone mediatico”.