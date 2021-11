Melzo, l’appello disperato dopo la scomparsa della figlia. Si chiama Valentina e ha appena 17 anni, la studentessa del liceo Giordano Bruno, le cui tracce si sono perse da venerdì mattina. Disperati i genitori della ragazza, che con un appello pubblico lanciano un sos nella speranza che qualcuno possa dare notizia sulla figlia.

Scorrono i giorni e di Valentina nessuna traccia. A esporre la denuncia della scomparsa i genitori. La coppia di coniugi si è rivolta al Comando dei Carabinieri di Melzo. Pare che la giovane studentessa liceale abbia scelto volontariamente di allontanarsi da casa, ma la speranza di poterla trovare per tempo non si spegne.

Avviate, dunque, su tutto il territorio, le ricerche da parte degli agenti. Valentina non ha dato notizie di sé e dopo diversi giorni dalla scomparsa, l’appello dei genitori potrebbe rivelarsi fondamentale al fine di fare tornare la 17enne tra le mura domestiche.





“Nostra figlia è scappata da casa”, questo il contenuto del post pubblicato dai familiari insieme alla foto della 17enne nel gruppo Facebook cittadino di Melzo. I genitori chiedono l’aiuto della comunità intera e di potrebbe fornire informazioni preziose: “Se qualcuno la vede in giro è pregato di contattarci”.

Si apprende su Milano Today che “Valentina, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe preso alcuni vestiti dall’armadio prima di andare via ma non avrebbe con sé i documenti e soprattutto il cellulare, che potrebbe essere molto utile per rintracciarla”.