“Potevo uscire 4 anni fa. Mi hanno dato dodici ore di permesso dopo dodici anni…”. Salvatore Parolisi, condannato per l’omicidio della moglie Melania Rea, parla per la prima volta. Non lo aveva mai fatto e ha deciso di dare la sua versione dei fatti alle telecamere di ‘Chi l’ha visto?‘. L’ex militare ha ammesso di aver tradito la moglie più volte ma di non averla uccisa. Parolisi ha parlato anche della donna con la quale, all’epoca dei fatti, aveva una relazione: “Con Ludovica era una solo una scappatella, Melania era bellissima”.Il 18 aprile 2011 Melania Rea, 29 anni scompare sul Colle San Marco di Ascoli Piceno, dove era andata per trascorrere qualche ora all’aria aperta insieme al marito, Salvatore Parolisi e la figlia di 18 mesi.

Secondo quanto riferito dall’uomo la donna si allontana per andare in bagno in uno chalet, proprio il marito dà l’allarme. Il cadavere di Melania Rea viene scoperto due giorni dopo in un bosco di Ripe di Civitella, in provincia di Teramo. Nel luglio 2016 Salvatore Parolisi è stato condannato a vent’anni di reclusione per l’omicidio di sua moglie. Il militare, oggi detenuto, è stato degradato e la figlia Vittoria è stata affidata alla famiglia materna. L’uomo, ex caporale maggiore del 235esimo Reggimento Piceno, continua a dichiararsi innocente e lo ha fatto anche mercoledì 6 luglio, in una intervista rilasciata a Chi l’ha visto durante il suo primo permesso premio.

Salvatore Parolisi in permesso premio parla della moglie Melania Rea

Salvatore Parolisi, che ha scontato 12 dei 20 anni di carcere previsti dalla sentenza di condanna per l’omicidio della moglie Melania Rea, può ora usufruire dei permessi giornalieri e lasciare la struttura carceraria dove è recluso. Sulla possibilità di uscire dal carcere ha ammesso: “Mi mancano 4 anni l’anno prossimo, se trovassi un lavoro potrei uscire. Ma chi me lo dà? Quando sentono il mio nome e cognome scappano”.

Uscito dal carcere di Bollate, Salvatore Parolisi ha parlato della moglie Melania Rea e di quello che ha fatto realmente. Solo tradimenti, tanti, l’ultimo con la collega Ludovica, ma niente altro: “”L’ho sempre detto anche al giudice, da uomo, da militare e da padre: datemi l’ergastolo e buttate la chiave se sono stato io, se ho fatto una cosa del genere e me lo provate. Perché a me non l’hanno mai provato”, ha detto Salvatore Parolisi a Chi l’ha visto. L’ex militare ha parlato anche del rapporto con la moglie e ha spiegato il motivo che lo ha portato a tradirla ripetutamente nel corso del loro matrimonio.

“Non si vive per inerzia, la vita è fatta di tanti valori e l’amore ti fa andare avanti. Per me il matrimonio era la realizzazione di un sogno. Ma la verità è che non potevo stare neanche con mia moglie a letto. Quando tornavo a casa spesso la madre dormiva con lei, litigavamo anche al telefono perché lei non veniva da me. Non l’avrei mai tradita, il primo anno ad Ascoli rigavo dritto, ma ho avuto la delusione di non avere un rapporto con lei. Tornavo a casa, la casa era vuota, litigavo al telefono. Io non facevo questo passo. Io non l’avrei mai tradita a Melania. Dopo quando ho avuto quest’altra delusione, eh mettiti nei miei panni”, ha concluso Salvatore Parolisi.