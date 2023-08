Maxi vincita nella provincia italiana, tutti senza parole. La dea della fortuna ha deciso di baciare nuovamente un giocatore di Lanciano, in provincia di Chieti. Tutto questo è avvenuto a distanza di 9 mesi dopo ben due vincite record che hanno fatto intascare un totale di 3 milioni e 300 mila euro. Nel caso specifico, il giocatore avrebbe investito appena un euro al MillionDay, poi la scoperta che è riuscita a cambiare la sua vita: montepremi intascato e festeggiamenti per il milione di euro vinto.

Maxi vincita a Lanciano, nelle tasche del giocatore arriva un milione di euro. L’uomo avrebbe investito solo un euro e nel giro di poco ha poi scoperto di essere proprio lui il vincitore indiscusso di un ricco montepremi che gli permetterà di cambiare totalmente in meglio la sua vita. Come accennato, la provincia di Chieti sembra essere al momento la prescelta dalla dea della fortuna che in 6 mesi ha fatto intascare ai giocatori un totale di 3 milioni e 300 mila euro.

Leggi anche: Vincita record al Gratta e vinci. Compra il biglietto al bar della stazione e la sua vita è cambiata





Maxi vincita a Lanciano, nelle tasche del giocatore arriva un milione di euro. La rivelazione del titolare della tabaccheria

“Non abbiamo idea di chi possa essere il fortunato o la fortunata. La nostra ricevitoria è molto frequentata e in questo periodo ancor di più perché qui transitano in tanti che raggiungono le spiagge della Costa dei Trabocchi. Tra l’altro, proprio di fronte c’è una stazione di servizio e quindi è impossibile riuscire a risalire a chi è stato baciato della dea bendata. Di certo non rientra tra coloro che scommettono con una certa frequenza cercando la fortuna tra i tanti giochi a disposizione”, rivelano i titolari della tabaccheria a Il Messaggero.

E ancora: “E questo ci fa pensare che la somma sia finita a qualcuno di passaggio”. Da quanto si apprende la puntata fortunata è stata fatta alle 20,30 di sabato 26 presso la tabaccheria numero 44, al civico 75 di via del Mare, gestita da Bruno Massimiliano e dalla moglie. Nel dettaglio il giocatore fortunato, di cui al momento non si conosce l’identità, avrebbe puntato un euro indovinando 5 numeri su 55. I numeri fortunati sono stati: 13, 24, 31, 44, 52.

Nel momento in cui è stata scoperta la vincita, dunque dopo la diffusione del bollettino del gruppo che gestisce per conto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli i giochi autorizzati, tutti hanno cominciato a chiedersi chi fosse il nome del giocatore baciato dalla dea della fortuna che nel giro di poco tempo e con una puntata di appena un euro è ufficialmente diventato milionario.