Gravissimo incidente stradale sull’autostrada A1 Milano-Napoli. Nella mattinata di lunedì 19 febbraio si è verificato un maxi tamponamento con oltre trenta automobili coinvolte. Gli incidenti si sono verificati in corrispondenza di banchi di nebbia ed è scattata la procedura di emergenza e la chiusura del tratto Piacenza-Parma in direzione Bologna.

Almeno quindici le persone rimaste ferite a seguito del tamponamento, di cui due in maniera grave. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale di Autostrade per l’Italia, la polizia stradale e mezzi di soccorso tra 118 e vigili del fuoco. Banchi di nebbia sono presenti anche sull’autostrada A22 tra Verona e Modena, ma al momento non sono state disposte delle chiusure.

Nebbia sulla A1 tra Piacenza e Parma: 30 auto coinvolte

Sono almeno due i focolai di incidenti ad altezza Alseno (provincia di Piacenza) in direzione Bologna, tra i km 80 e 85. Stanno intervenendo anche i vigili del fuoco da Piacenza e Fiorenzuola e diverse pattuglie della polizia stradale. È scattata la procedura di maxi emergenza visto l’alto numero di mezzi coinvolti e l’autostrada è stata chiusa tra Fiorenzuola e Fidenza. In volo anche l’elisoccorso da Parma, che a causa delle difficili condizioni meteo, è dovuto atterrare a Pontetaro con i sanitari che hanno dovuto raggiunger e il luogo dell’incidente con un’auto.

Autostrade per l’Italia ha pubblicato le indicazioni sui tratti chiudi e quelli consigliati. Entrata Chiusa. BASSO LODIGIANO – Entrata Chiusa. (Al Km 49.7 – In Entrambe Le Direzioni). Basso Lodigiano in entrata è chiuso al traffico in entrambe le direzioni per incidente. Entrata consigliata verso Milano: Casalpusterlengo. Entrata consigliata verso Bologna: Parma.

Entrata Chiusa. FIORENZUOLA – Entrata Chiusa. (Al Km 74 – In Entrambe Le Direzioni). Fiorenzuola in entrata è chiuso al traffico in entrambe le direzioni per incidente. Entrata consigliata verso Milano: Casalpusterlengo. Entrata consigliata verso Bologna: Parma.

FIDENZA – Entrata Chiusa. (Al Km 90.4 – In Entrambe Le Direzioni). Fidenza in entrata è chiuso al traffico in entrambe le direzioni per incidente. Entrata consigliata verso Milano: Casalpusterlengo. Entrata consigliata verso Bologna: Parma.

PIACENZA – PARMA – Tratto Chiuso. (Dal Km 55.8 – Direzione: Napoli). Tratto Chiuso tra Bivio A1/Inizio Complanare Piacenza e Parma per incidente Entrata consigliata verso Bologna: Parma. Uscita consigliata provenendo da Milano: Piacenza Ovest su A21.