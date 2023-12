Maxi riunione di famiglia. La vicenda ha dell’incredibile ed è avvenuta a Bari, e più precisamente in merito alla storica famiglia dei Trione, noti come pellicciai a partire dal 1897, quando è avvenuto lo sposalizio tra Giovanni e Lucrezia. Insomma, a ridosso delle festività natalizie, la famiglia numerosissima ha ben pensato di organizzare una riunione, chiamando a rapporto tutti i parenti sparsi in ogni parte d’Europa.

Maxi riunione di famiglia a Bari, la foto fa il giro del web alla velocità della luce. La decisione è stata presa da Marcello De Cillis, Gianni Trione e Dario Indolfi. Nello specifico i tre nipoti sono riusciti a contattare i numerosissimi parenti. L’annuncio con tanto di foto delle generazioni riunite è stato condiviso sulla pagina Facebook di Ileana Indolfi.

Maxi riunione di famiglia a Bari, la foto fa il giro del web alla velocità della luce: “Tantissima emozione!”

Un modo come un altro per ricordare a tutti che la volontà è potere e che la famiglia è importante: “Quest’anno gli auguri non possono non partire da qui… Ieri sera si è realizzata un’amabile follia. Una reunion di famiglia, da parte di nonna paterna, fortemente voluta dai cugini di primo grado in linea con mio padre. Vi spiego”, scrive Ileana che fa ppi un reportage completo della riunione. “Foto in bianco e nero. Al centro protagonisti i miei bisnonni, genitori di mia nonna paterna Antonia TRIONE (ultima in piedi a sinistra), intorno i loro 15 figli (+ altri 4 che non sono sopravvissuti) Nella foto sotto: I loro nipoti (la terza generazione, la linea di mio padre) e noi pronipoti, la quarta generazione. Siamo arrivati alla quinta ormai. La Famiglia di mia Nonna ha fatto la storia della città di Bari per quasi un secolo, grandi commercianti ma soprattutto grandissimi personaggi tutti”.

E ancora: “Siamo in pieno regime di quello là ed i Trione sono stati anche una famiglia simbolo di quel periodo, riconoscimenti, benedizioni, premi e tutto quello che si poteva.

Va beh tutta roba del loro tempo. Una storia pazzesca piena di aneddoti al limite del reale

È stato strano ritrovarsi in una grande sala con tantissime persone che praticamente non conoscevo, eccetto alcuni nomi, ma nelle quali ritrovavo qualcosa. Naturale abbracciarsi e salutarci”, per poi concluedere: “Tantissime emozioni! Tantissime lacrime durante le immagini che scorrevano da fine ‘800 ai giorni nostri”.

Cinque generazioni e 140 parenti dalla Svizzera, Belgio, Francia, Spagna, Olanda, Bologna, Milano, Napoli con tanto di videocollegamento da Monaco di Baviera. E prende parola uno dei procugini, Mauro: “È stata una bellissima iniziativa. Quando eravamo piccoli, eravamo molto uniti. Ci vedevamo spesso. Poi abbiamo perso questa tradizione e ognuno ha preso strade diverse. Vivo tra Lugano e Roma, ma tornare a Bari per questa riunione mi è servito: non solo per vedere parenti ma anche per recuperare quello spirito. Vorremmo che i nostri figli organizzassero al più presto una riunione 5.0, guidata da loro e che guardi al futuro”.