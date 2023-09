I vigili del fuoco della centrale di Bergamo e del distaccamento di Dalmine sono intervenuti questa mattina verso le 8.30 per un brutto incidente stradale. Lo scontro è avvenuto sulla A4, in direzione Torino, prima del casello di Bergamo e ha coinvolto tre camion, un furgone e una autovettura. L’autostrada è stata chiusa al traffico per la rimozione dei mezzi rimasti coinvolti dello scontro.

I vigili del fuoco di Bergamo e Dalmine sono intervenuti per mettere in sicurezza il tratto stradale e bonificare l’area in cui ovviamente sono rimate tantissime parti di auto sparpagliate sull’asfalto. Sono in totale sei le persone rimaste coinvolte nel sinistro, ma per fortuna nessuno è rimasta ferita in modo grave.

Incidente sulla A4 tra Seriate e Bergamo, coinvolti due tir e tre auto

Come si legge dai quotidiani locali, sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Nella tarda mattinata di lunedì 25 settembre mattinata la A4 è stata riaperta, comunica la Polstrada, sia pure con limitazioni di carreggiata.

Coinvolte nel sinistro sei persone: due donne di 40 anni e quattro uomini di 31, 44, 55 e 70 anni. Dopo l’apertura del tratto autostradale il traffico è transitato su una sola corsia. Alle 10.30 di questa mattina si sono registrati quattro chilometri di coda in direzione Milano e tre chilometri di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Seriate verso il capoluogo lombardo.

Dopo lo scontro tra i mezzi è immediatamente partita la chiamata d’emergenza e la centrale operativa dell’azienda regionale emergenze urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto tre ambulanze con medici e paramedici. Nel sinistro sono rimaste coinvolte sei persone, ma solo per tre è stato necessario il ricovero in ospedale. Fortunatamente nessuno è ingravi condizioni.