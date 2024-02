Traffico in tilt sull’autostrada A22, la circolazione è sta interrotta all’altezza del casello di Manerbio. Secondo le prime informazioni sarebbero circa 100 i mezzi coinvolti. Due le vittime e almeno 25 feriti. Scrive skytg 24 come: “Undici sono stati condotti in codice uno all’ospedale di Carpi, mentre altri 9 sono stati portati sempre in codice uno al Policlinico di Modena. Altre tre persone sono state portate in codice due negli ospedali di Baggiovara e Carpi nel Modenese e in quello di Mantova”.

“Due persone sono state condotte in codice tre, uno all’ospedale di Baggiovara, nel Modenese, e l’altro a Bologna. Ancora da capire la dinamica, ma pare alla base ci possa essere la scarsa visibilità che questa mattina interessava la zona. Il tratto di A22 era infatti avvolto dalla nebbia. Per il traffico bloccato sono state disposte le chiusure dei caselli dal Mantovano fino al Modenese.





Maxi incidente sulla A22, cento mezzi coinvolti: due morti e feriti

Nel dettaglio: chiusi anche l’allacciamento A22 – A4 carreggiata sud, rami Milano-Modena, Venezia-Modena e A22 – A1 carreggiata nord, rami Milano-Brennero e Bologna-Brennero. A causare il sinistro sarebbero stati due tir al chilometro 308 in direzione Nord, sul territorio del comune di Campogalliano tra le uscite di Reggiolo (Reggio Emilia) e Carpi (Modena).

Sul posto i vigili del fuoco di Modena, intervenuti anche con una autogru, la polizia stradale ed il 118 con un’eliambulanza. L’incidente tra i mezzi pesanti, una delle vittime è l’autista di uno dei due mezzi, avrebbe provocato un tamponamento a catena di varie auto. Le vittime sono rimaste incastrate nei veicoli. Difficili i soccorsi anche a causa della nebbia.

Oltre al tamponamento sulla in A22 c’è stato anche un altro incidente sull’A1, tra Reggio Emilia e Modena, al chilometro 153 nord, dove stanno intervenendo vigili del fuoco e mezzi di soccorso. L’incidente ha provocato il blocco della circolazione e ha creato importanti disagi in Emilia.