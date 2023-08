Brutto incidente a Roma, sulla Cassia Bis. Un’automobile che stava viaggiando contromano ha causato tre frontali con altrettante persone rimaste ferite, di cui una molto grave ricoverata d’urgenza all’ospedale. Dopo i primi soccorsi sul posto, l’uomo gravemente ferito è stato trasportato con l’eliambulanza in un ospedale della Capitale.

Si tratta di un uomo di 44 anni, al volante di una Fiat Punto. Feriti in modo più lieve, invece, una donna di 55 anni a bordo in una Opel Corsa e un 64enne che guidava una Peugeot 5008. La 55enne è stata portata all’ospedale San Pietro di Roma in codice giallo mentre l’uomo ha rifiutato l’ambulanza.

Leggi anche: “Addio chef”. Trovato morto in casa, 34 anni: tra i suoi clienti attori e vip. Mistero sulle cause





Auto contromano sulla Cassia bis, Andrea Lo Cicero: “Vivo per miracolo”

Nell’incidente è rimasto coinvolto, solo marginalmente, perché fortunatamente è riuscito a schivare l’auto che viaggiava contromano, anche l’ex rugbista Andrea Lo Cicero, che ha documentato l’incidente sul suo profilo Facebook con la scritta: “Vivi per miracolo“. il Barone stava viaggiando in moto sulla Cassia Bis, quando un’auto in contromano ha seminato il panico e finendo la sua corsa contro tre auto.

“Prego Dio. Vivi per miracolo macchina in contro mano sulla Cassia veientana. Follia totale, ritiro della patente subito”, ha scritto sui suoi account social Andrea Lo Cicero, noto anche per aver partecipato all’Isola dei Famosi, che per mostrare quanto è stato fortunato ha pubblicato anche le foto dell’incidente stradale. “Per fortuna ero in moto e ho potuto schivare l’incidente”. Fortunatamente nessuno ha perso la vita. Cinque persone sono finite in ospedale e una di loro è in condizioni critiche.

Tantissimi i commenti al post di Andrea Lo Cicero: “La Cassia, a qualsiasi altezza, è il delirio. Poi ultimamente ci sono quelli che ti tamponano e provano a dire che sei andato/a loro addosso e che hai fatto dei danni alla loro carrozzeria, quelli che guidano mentre sono in videoconferenza e fumano, quelli che le frecce sono un antico orpello e una minoranza di automobilisti presenti a sé stessi”.