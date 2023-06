Pensioni, a luglio maxi assegno ma non per tutti: chi prende fino a 922 euro in più

Maxi assegno in arrivo, ecco quando e a chi è rivolto. Accadrà in seguito al riconoscimento dell’incremento degli importi delle pensioni minime, così come disposto dalla legge di Bilancio 2023, e al pagamento della quattordicesima mensilità. In arrivo il maxi assegno che però non riguarderà tutti in egual misura. I due parametri da tener in considerazione sono dunque l’età dei pensionati e il soddisfacimento dei requisiti reddituali fissati dalla normativa vigente.

Maxi assegno pensioni in arrivo a luglio 2023. Molti pensionati non attendevano altro ed è così che la notizia corre veloce sul web. Ma la normativa non riguarda tutti in egual misura. Infatti come si apprende su Money.it a godere di entrambe le maggiorazioni saranno “solamente i pensionati che percepiscono un assegno mensile inferiore a 563,74 euro”.

Maxi assegno pensioni in arrivo a luglio 2023: quali sono i requisiti e a quanto ammonta la cifra

Superata da detta soglia, l’utente avrà diritto alla sola quattordicesima, ma nel rispetto e del soddisfacimento dei requisiti richiesti. Procedendo con calma dunque, ecco a quanto corrisponderà la rivalutazione. Infatti, si legge sul sito, “1,5% per tutti i pensionati, con la pensione minima che quindi può arrivare fino a un massimo di 572,74 euro, a fronte di un incremento di 8,46 euro mensili”, mentre “6,4% per i soli pensionati che hanno compiuto i 75 anni di età, con la pensione minima che in tal caso passa a 599,82 euro grazie a un aumento di 36,08 euro mensili”.

Quindi nello specifico per quanto riguarda l’importo esatto della pensione minima in arrivo, l’aumento ammonta di un incremento pari a 8,46 euro ma non solo, anche di un arretrato di 50,73 euro. Per quanto riguarda i pensionati con più di 75 anni l’assegno contempletrà 36,08 euro in più al mese fino a dicembre 2023, ad inclusione della tredicesima, con l’aggiunta dei 216,47 euro di arretrati.

Poi capitolo aperto sulla quattordicesima in arrivo a luglio 2023. Il primo parametro da valutare sarà il reddito. Questo dovrà essere pari o inferiore a 2 volte il valore del trattamento minimo. Il beneficiario sarà chi detiene iun reddito annuo inferiore a 14.657,24 euro. Una cifra destinata a salire invece per chi supera la soglia di 10.992,93 euro, ossia 1,5 volte il valore del trattamento minimo.