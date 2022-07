Mauro Buttarelli trovato cadavere. Il corpo del 59enne è stato trovato in un fosso poco distante dal luogo della scomparsa a Olevano Romano in provincia di Roma. Del suo caso si era occupato Chi l’ha visto?. Mauro, detto Totò così lo chiama chi gli vuole bene, aveva fatto perdere le sue tracce un anno esatto fa. Molto conosciuto e apprezzato all’interno della comunità per i lavori agricoli che svolgeva, si era allontanato da casa con il suo trattore e non vi ha più fatto ritorno. Quando i suoi cari non lo avevano visto rientrare si erano preoccupati e avevano dato l’allarme, contattando le forze dell’ordine e denunciandone la scomparsa.



A diffondere l’appello era stata Penelope scomparsi Lazio. “Chiunque abbia informazioni sul signor Mauro Buttarelli (detto Totò) è pregato di contattare il Centro Operativo Comunale al numero 3493172541 e/o avvisare immediatamente le Forze dell’ordine – si leggeva in un post diffuso dai canali istituzionali del Comune di Olevano Romano e dal sindaco Umberto Quaresima – Stiamo continuando le verifiche sul territorio”.





Mauro Buttarelli trovato cadavere: il corpo riconosciuto dalla famiglia



Sul caso avevano indagato i carabinieri, che avevano raccolto quante più informazioni possibili su Mauro, per cercare di mettere insieme i tasselli e ricostruire le ultime ore in cui era stato visto. Alle ricerche avevano partecipato un dispiegamento di forze tra militari, vigili urbani, protezione civile, vigili del fuoco, anche con elicottero e droni. (Leggi anche “Non l’avevano rapita”. Svolta choc sulla morte di Elena Del Pozzo, la bimba di 5 anni. La mamma parla)



Ieri sera il ritrovamento. Secondo quanto scrive Frosinone Today la scoperta è stata del tutto accidentale. Alcuni volontari che stavano spegnendo un incendio in località Lanetto hanno visto la sagoma di un trattore rosso rovesciata all’interno di un fosso e lì vicino c’era anche il corpo in avanzato stato di decomposizione dell’uomo.



La conferma dell’identità è arrivata dai familiari la sera ed anche il sindaco Umberto Quaresima che aveva partecipato alle ricerche sempre in prima persona ha voluto ricordare la figura di Mauro Buttarelli: “Ciao Toto, riposa in pace, la città di Olevano R. ricorderà sempre la tua voglia di vivere. Mancherai a tutti noi. Avrai finalmente una degna sepoltura. Condoglianze ai familiari ed agli amici”.

“È il corpo di Gabriele”. Lo chef 22enne trovato morto tra gli scogli: nessuna pista esclusa