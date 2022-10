“Quattro ore solo per estrarre il corpo”. Incidente sull’autostrada, Maurizio muore a 49 anni: dinamica terribile

Non c’è stato niente da fare per Maurizio Durì morto a 49 anni a causa di un incidente stradale. Originario di Udine, era il manager italiano della multinazionale farmaceutica Smith & Nephew, sposato e con due figli. L’uomo è finito a grande velocità sotto il rimorchio di un tir che trasportava legname. Complicatissima anche la rimozione dell’auto e del corpo di Durì da sotto le macerie.

Ci hanno messo 4 ore i Vigili del fuoco per farsi largo tra l’inferno della A4, per alzare il rimorchio e quindi estrarre l’auto. Identificare il corpo dell’uomo è stato a dir poco complesso. La patente è andata distrutta e parte dei documenti della sua auto. A quel punto si è reso fondamentale la verifica con il numero di targa che ha indirizzato le ricerche nel centro Italia. Da quello che risultava infatti, l’auto risultava immatricolata nella Capitale. Alla fine la tragica scoperta e il nome di Maurizio Durì.

Nel frattempo il suo corpo era stato trasferito in obitorio a Portogruaro a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non è escluso infatti che il magistrato disponga degli accertamenti che potrebbero risultare utili alle indagini anche se la dinamica pare chiara. Tutti ricordano Maurizio come un uomo buono, allegro e energico.

Dal maggio del 2019 si era sposato con Anna Masutti, presidente di Agedo Udine – associazione di genitori, parenti e amici di persone Lgbtqia+ -, con cui aveva avuto una figlia, ora 13enne. Quella di Maurizio e Anna era una famiglia unita e impegnata, che si faceva forza attorno a ideali comuni e la voglia di crescere in una società giusta e migliore. Maurizio Durì aveva tante passioni, una su tutte la musica: con la sua fisarmonica creava atmosfere di gioia e allegria.

Incidente stradale, morto Maurizio Durí autostrada A4, 18 ottobre 2022

Era il fisarmonicista della Sporca Mezza Dozzina, era anche alla sagra della patata di Godia.

La #A4 , autostrada della morte. Quest'anno ormai ho davvero perso il conto dei morti.

https://t.co/GQh9JCZm7b — 𝓟𝓮𝓬𝓴 (@Th3P3ck) October 19, 2022

Come musicista collaborava anche con il noto gruppo “Quella mezza sporca dozzina”. Lo ha voluto ricordare con tutto l’amore possibile, la moglie, che nella serata successiva al terribile incidente ha scritto su Facebook: “Peter Pan. Non volevi invecchiare. E ci sei riuscito. Ti amerò per sempre”.

