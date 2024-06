MATURITÀ 2024, materie e tracce del secondo giorno istituto per istituto

Giovedì 20 giugno la seconda prova dell’esame di maturità 2024. Gli studenti si troveranno di fronte alla seconda prova scritta che ha come obiettivo di verificare le competenze e le conoscenze degli studenti nelle discipline che caratterizzano il loro indirizzo di studio. I voti delle due prove – per un massimo di venti punti – poi si sommano ai crediti formativi accumulati dai diversi studenti e ai cinque crediti di bonus che i membri della commissione esaminatrice possono decidere di aggiungere in situazioni eccezionali al totale dei crediti con cui l’alunno di presenta e ai voti delle due prove scritte.

Le condizioni fissate dal Ministero dell’istruzione per l’assegnazione di fino a 5 punti bonus in più sono due: essere stati ammessi all’Esame di Stato con almeno 30 crediti e aver totalizzato almeno 50 punti alle prove (due scritti e l’orale). La terza prova è stata eliminata. La commissione potrà assegnare il bonus solo ai maturandi che sono arrivati a prendere il diploma con 80.

Maturità 2024, ecco le tracce della prova di italiano: cosa è uscito





Maturità 2024, seconda prova: le tracce

Come detto, giovedì alle 8:30 i maturandi dovranno affrontare la seconda prova scritta che, a differenza della prima, sarà diversa a seconda dell’indirizzo della scuola.

Liceo Classico: Greco

Liceo Scientifico: Matematica

Liceo delle Scienze Umane: Scienze Umane

Liceo Linguistico: Lingua straniera 3

Liceo Musicale: Teoria, analisi e composizione

Liceo Artistico: Discipline progettuali riferite ai singoli indirizzi

Meccanica, Meccatronica ed Energia: Meccanica, macchine ed energia

Informatica e Telecomunicazioni: Sistemi e reti

Grafica e Comunicazione: Progettazione multimediale

Agrario: Trasformazione dei prodotti

Turistico: Discipline turistiche e aziendali

Elettronica ed Elettrotecnica: Tecnologie e progettazione sistemi

Servizi Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera: Scienza e cultura dell’alimentazione

Accoglienza Turistica: Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva

Professionale Agricoltura: Economia agraria

Servizi Socio-Sanitari: Psicologia

I maturandi avranno a disposizione 6 o 8 ore di tempo per svolgere il compito, in base alla scuola. Le prove verranno poi esaminate da 14.072 commissioni.

Sarebbe Platone, secondo le prime indiscrezioni, l’autore scelto dal Ministero per la versione di Greco al Liceo classico. A dirlo è il sito Skuola.net.

Al liceo di scienze umane la prova che gli studenti si ritrovano ad affrontare riguarda l’interazione attiva nell’ambiente educativo, sulla base della scuola proposta da Maria Montessori e quella di John Dewey.