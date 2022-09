L’Italia intera è ancora sotto choc per Mattia Luconi, il bambino di 8 anni morto in seguito all’alluvione nelle Marche. Nelle prossime ore ci saranno i funerali di una delle vittime del terribile maltempo che ha devastato soprattutto la provincia di Ancona. Ed è stata assunta una decisione importante, che si materializzerà proprio nella giornata dell’ultimo saluto alla piccola vittima. Le esequie avranno luogo nel pomeriggio del 27 settembre all’interno della chiesa di Santa Maria Assunta di Barbara e poi avverrà la sepoltura.

Prima di parlarvi di Mattia Luconi, morto nell’alluvione delle Marche, e dei suoi funerali, nei giorni scorsi è stato molto commovente il ricordo del padre quando il corpo è stato rinvenuto dai soccorritori: “Torneremo a girare in vespa e a tirar baci, Mattia saluta tutti, vi vogliamo bene” ha scritto l’uomo a corredo della foto in compagnia di Mattia divertito sulla Vespa. Per chi non lo ricordasse, il bimbo è risultato tra i dispersi per 8 giorni, poi dopo delle ricerche lunghe e instancabili è stata fatta la bruttissima scoperta.

Mattia Luconi, morto nell’alluvione delle Marche: funerali il 27 settembre

Dopo che avranno luogo in memoria di Mattia Luconi, morto nell’alluvione delle Marche a 8 anni, i suoi funerali nella giornata del 27 settembre, la sua salma sarà trasportata al cimitero di San Pietro di Arcevia. Ma ora il sindaco del comune di San Lorenzo in Campo, in provincia di Pesaro e Urbino, ha deciso di proclamare il lutto cittadino. Il paese marchigiano in questione è quello in cui risiedeva il bimbo insieme ai suoi genitori Tiziano e Silvia. Vediamo cosa ha commentato il sindaco in queste ore.

Il primo cittadino ha esclamato: “Il lutto cittadino è in segno di stima, affetto e rispetto per la famiglia del piccolo Mattia. Siamo vicini alla mamma Silvia, al papà Tiziano, agli zii Caterina, Alessandro, Paolo e Alice e ai nonni Mimma, Millo e Marisa”. Sulla pagina ufficiale Facebook del comune di San Lorenzo in Campo è stata diramata la nota ufficiale che fa riferimento all’ordinanza, emanata dal sindaco. Vediamo cosa è stato deciso dall’uomo in occasione dei funerali del piccolo, in programma il 27 settembre.

L’ordinanza del sindaco ordina “la proclamazione del lutto cittadino e di esporre le bandiere a mezz’asta nella sede comunale, negli edifici scolastici di ogni ordine e grado e in ogni altro edificio pubblico e privato. Si invitano i cittadini, le organizzazioni politiche, sociali, culturali, sportive, produttive e i titolari di attività commerciali, di esprimere la loro partecipazione mediante la sospensione delle attività o, in alternativa, l’abbassamento delle saracinesche, in concomitanza con i funerali, evitando comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino e favorendo la vicinanza e l’abbraccio dell’intera cittadinanza ai familiari di Mattia”.