“Sarai sempre qui”. Addio Mattia, lo straziante saluto del papà e l’ultima foto del bimbo morto nell’alluvione delle Marche

Mattia Luconi, la notizia choc. Il dramma causato dall’alluvione che ha colpito la regione delle Marche non si arresta. Ricerche che non si sono mai arrestate da quando il bimbo è stato dato per disperso dopo l’alluvione che ha causato vittime, feriti e danni ovunque.

Il ritrovamento di Mattia Luconi. Nessuna traccia del bimbo di 8 anni fino a qualche giorno fa se non il ritrovamento dello zainetto portato da lui al momento della sparizione e delle scarpe, usate da Mattia Luconi il giorno della sparizione a causa dell’alluvione.

Il ritrovamento di Mattia Luconi, 8 anni. Le parole del padre dopo la tragica scoperta del corpo

Queste erano state le parole del padre di Mattia, dopo che lo zainetto era stato ritrovato: “Una stilettata, un fulmine a ciel sereno. La speranza non la lascio mai, spero di ritrovarlo magari svenuto, nascosto perché si è impaurito ed è fuggito da qualche parte. Io continuerò sempre, tornerò in quell’inferno ma lo trovo vivo. Io non mollo”.

Purtroppo il corpo di Mattia Luconi è stato ritrovato privo di vita in un campo a Passo Ripe di Trecastelli, circa 13 km più a valle rispetto all’auto su cui viaggiava con la madre Silvia. Una conferma che arriverà con i risultati del Dna, ma davanti alla maglietta quasi alcuna incertezza: l’indumento è del piccolo Mattia.

A scoprire il corpo di Mattia Luconi un agricoltore che ha allarmato i carabinieri: “Venite, c’è il corpo di un bambino immerso nel fango”, ha detto l’uomo durante la telefonata. Poi il post su Facebook di papà Tiziano: “Torneremo a girare in vespa e a tirar baci, Mattia saluta tutti, vi vogliamo bene” scrive l’uomo a corredo della foto in compagnia di Mattia divertito sulla Vespa. “C’è un clima di tristezza per tutti, surreale, l’unica speranza è che aver trovato il bimbo possa in qualche modo dare un po’ di sollievo ai famigliari”, è stato il commento del sindaco Davide Dellonti.