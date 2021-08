Un gravissimo incidente della strada si è verificato stamattina, all’alba, sulla strada Modica – Marina di Modica, in Sicilia. La vittima è un giovane di 27 anni di origine tunisina ma che vive da tantissimi anni a Modica ed è naturalizzato italiano.

Come riporta il quotidiano locale Ragusa Oggi, Mattia Hichri era a bordo della sua auto, una mercedes classe A che si è scontrata contro un’autobotte per cause ancora in fase di accertamento: secondo le prime ricostruzioni, l’auto ha invaso la carreggiata opposta, forse a causa di un colpo di sonno del guidatore.

Il giovane si era laureato a Siena ed era rientrato in Sicilia per le ferie estive. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo della vittima con difficoltà. Ferito gravemente, il giovane è stato trasportato al Maggiore di Modica ma non c’è stato niente da fare. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell’incidente.





“Siamo cresciuti insieme, abbiamo condiviso tutto, ancora non ho realizzato, stento a crederci fratello mio. Stammi vicino, proteggimi e consigliami come hai sempre fatto” scrive Matteo, uno degli amici più stretti di Mattia.

“Il suo sorriso e le sue guance da morsi, non ce lo faranno mai dimenticare. Ti sarà sempre accanto. Sempre”, si legge ancora tra i commenti. I funerali di Mattia Hichri, saranno celebrati giovedì 5 agosto, alle 19.30. Le esequie si svolgeranno presso il piazzale “Nino Baglieri”, adiacente alla Parrocchia Madonna delle Lacrime di Modica.