Tragedia lungo strada Pennies, sul Col Moschin, nella zona di Solagna, sul Grappa, dove un 23enne di Borso del Grappa, Mattia Citton è morto intorno alle 4,40 del mattino.

L’auto su cui viaggiava il ragazzo è stata ritrovata in fondo ad un dirupo e secondo quanto riportato dai quotidiani locali il Pik Up Ram Doge è precipitato nei pressi del rifugio Alpe Madre per circa 400 metri. Purtroppo per il 23enne di Borso del Grappa, in provincia di Treviso, in Veneto, non c’è stato scampo. Per recuperare l’auto sulla quale viaggiava Mattia Citton sono intervenuti medico e infermieri del Suem di Crespano, i tecnici del Soccorso Alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri.





Mattia Citton, 23 anni, di Borso del Grappa morto in un incidente

Arrivato sul posto dopo una segnalazione, i vigili del fuoco accorsi da Bassano hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre il medico del Suem 118 non ha potuto fare altro che constatare la morte del 23enne, morto dopo aver trascorso la Pasquetta insieme agli amici al rifugio Alpemadre in zona Col Moschin.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco prima delle 8. Mattia, diplomato come perito elettro-tecnico, lascia i genitori Eros e Luciana, e la sorella maggiore Arianna. Il ragazzo era stato tutto il giorno sul Grappa con gli amici, per festeggiare la Pasquetta. In serata la compagnia aveva cenato al rifugio Alpemadre, in zona Col Moschin.

L’allarme è stato dato intorno alla mezzanotte, quando la madre della vittima, non vedendolo rientrare a casa ha chiamato gli amici per chiedere informazioni sul figlio. I ragazzi hanno comunicato alla donna che Mattia era partito tempo prime e pensavano fosse già a casa. A quel punto sono partite le ricerche e intorno alle 4.30 di mattina c’è stata la tragica scoperta.

