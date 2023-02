Ormai è passato più di un mese da quando è finita la latitanza del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro. Ma la notizia di poche ore fa è che sono state diffuse nuove foto mai viste prima di lui. A voler rendere pubblici quegli scatti sono stati i carabinieri del Ros, decisivi per la sua cattura mentre si trovava alla clinica La Maddalena di Palermo per sottoporsi a delle cure per il suo tumore al colon. E nei giorni scorsi c’era stata una sorta di botta e risposta tra l’avvocato difensore e fonti penitenziarie e mediche.

Facendo un resoconto di Matteo Messina Denaro e prima di mostrarvi le nuove foto dell’ex superlatitante, la nipote e sua legale Guttadauro aveva detto: “Le sue condizioni sono molto gravi, non credo che la cella possa essere paragonata ad un ambulatorio medico. Non so se lo stanno curando bene”. Ma fonti sanitarie e del carcere aveva ribattuto all’Ansa: “Le condizioni generali del paziente sono buone. Il paziente viene seguito con puntualità. Se fosse servito il ricovero, avrebbe fatto cure in ospedale”.

Matteo Messina Denaro, le nuove foto del boss di Cosa Nostra

Adesso i militari del raggruppamento operativo speciale hanno fatto vedere alla stampa e quindi a tutti gli italiani le inedite immagini di Matteo Messina Denaro. Le foto risalgono proprio al giorno della sua cattura, ovvero il 16 gennaio scorso, dopo che per 30 anni è riuscito a non farsi trovare dalle forze dell’ordine, e fanno riferimento alla sua firma del verbale relativo appunto al suo avvenuto arresto. Intanto, il sito Leggo ha anche fatto sapere che proseguono senza sosta le cure per il suo cancro, infatti è stato organizzato un ambulatorio specifico di fronte alla sua cella del carcere de L’Aquila.

A rendere curiose queste immagini è il fatto che Matteo Messina Denaro abbia sempre il suo cappotto, che indossava anche nella clinica palermitana. Gli scatti in questione sono stati fatti presso l’aeroporto di Boccadifalco, prima che venisse portato nella prigione de L’Aquila al regime di 41 bis. Qui sconterà la sua pena e difficilmente, come ricordato da Leggo, riuscirà a rivedere la luce del sole e quindi la libertà dato che è accusato di crimini davvero tremendi che gli sono costati delle condanne.

Dopo il suo arresto, sono stati scoperti diversi covi che avrebbe utilizzato Matteo Messina Denaro nel corso della sua lunghissima latitanza. Ovviamente le indagini continuano ancora per scoprire tutti i suoi fiancheggiatori, che gli hanno permesso di evitare l’arresto fino al 16 gennaio scorso.