Sport italiano in lutto, Matteo trovato morto in casa: mistero sulle cause. Aveva 25 anni

Si è spento a soli 25 anni Matteo Cannavera, ex campione italiano giovanile di tennis. Il suo corpo è stato trovato nella sua casa di Brooklyn a New York dove da qualche anno si era trasferito. All’amore per la racchetta infatti Matteo univa la passione per la finanza. Con un socio, Ryan Villaruel, aveva fondato fonda la Villavera, attività che si occupa di investimenti “focalizzati esclusivamente su tecnologia blockchain, token, valuta digitale e criptovalute”. È stato proprio Ryan a trovarlo nel suo letto nella mattinata di mercoledì.



A lui il compito di avvisare la fidanzata di Matteo Cannavera, in quel momento in Florida, e la famiglia sconvolta da una nuova tragedia in pochi anni dopo la tragica morte del padre, cinque anni fa.Il giovane sarebbe morto nel sonno, la polizia ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. La madre e il fratello gemello Alessandro sono in partenza per New York, alcuni intoppi di natura burocratica hanno impedito per ora l’immediato trasferimento negli Stati Uniti.

Matteo Cannavera, il dolore degli amici sui social



Sui social lo ricorda, tra i tanti, Carlo Porqueddu, grande amico di Matteo Cannavera e tra i più noti maestri di tennis: “Un dolore immenso mi avvolge. Non riesco a trovare le parole per descrivere cosa sto provando. Posso solo ringraziare Matteo e la sua famiglia per avermi dato la possibilità di conoscere tutti loro e di essere cresciuto come uomo e come professionista attraverso il suo percorso”.







“Lo ringrazio per aver contribuito a dare prestigio alla Quattro Mori Tennis Team e ad essere stato di ispirazione e di esempio per altri nostri giovani atleti. Matteo Cannavera era un ragazzo combattivo e determinato, generoso con tutti e moralmente ineccepibile. Estremamente sensibile ed intelligente, molto riservato ma ricco di amici che gli volevano bene”.



E ancora: “È questo il ricordo che tutti noi abbiamo di Matteo Cannavera e che ci permetterà di andare avanti pensando che sarà accanto a noi. Ci mancherà tantissimo”. Su Facebook, il fratello Alessandro ringrazia per i tanti messaggi di vicinanza già ricevuti. “Volevo ringraziarvi tutti, siete stati in tantissimi a scrivermi, purtroppo mi viene molto difficile riuscire a rispondere a tutti. Sono sicuro che Matteo apprezzerebbe la vostra vicinanza”.