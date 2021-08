Covid, la previsione di Matteo Bassetti sulla quarta ondata. Cosa ci aspetta

“La variante Delta (di Sars-CoV-2, ndr) si diffonde come la varicella, quindi è molto contagiosa. Abbiamo visto che ha un R0 di 7, quindi è davvero molto pericolosa, e anche i vaccinati sembra abbiano la possibilità di contagiarsi e di trasmettere il virus. Ma c’è una variabile: chi è vaccinato e si contagia non va in ospedale e non sviluppa una malattia grave”. Queste le parole all’Adnkronos Salute di Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova.

“La quarta ondata dei contagi Covid-19 è sicuramente partita – prosegue Matteo Bassetti all’Adkronos – quella dei ricoveri ospedalieri non è assolutamente partita. Credo che, stante la situazione nazionale attuale, non parlerei quindi ancora di quarta ondata (proprio perché) gli ospedali sono ad oggi abbastanza scarichi”. Dunque preoccupazione sì, ma senza inutili allarmismi.

“È chiaro però – dice ancora Matteo Bassetti – che, se non vaccineremo, questo aumento dei casi porterà ad aumento dell’ospedalizzazione. Lo scorso anno, con lo stesso numero di contagi, avremmo avuto 7-8 volte il numero di accessi in ospedale e anche di decessi. I vaccini funzionano e proteggono”, afferma il noto virologo.





Secondo Matteo Bassetti “serve cautela. Al chiuso – sottolinea – serve stimolare l’uso della mascherina: nei supermercati, in farmacia, dal medico di famiglia, sui mezzi pubblici, in aereo. All’aperto abbiamo già detto che se ne può fare a meno, ma solo se non ci sono assembramenti”.

In particolare negli ultimi giorni si parla della diffusione del virus tra giovani, spinta da questa mutazione particolarmente contagiosa. Si parla di un periodo di incubazione più breve, in media 4,4 giorni rispetto ai 5,2 di Wuhan. L’esperto Massimo Galli ha detto al riguardo: “L’incubazione è breve, in capo a una settimana, dieci giorni al massimo, si vedono gli effetti della variante Delta”.

caffeina by adnkronos

www.adkronos.it