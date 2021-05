Il Covid fa meno paura. Molto meno rispetto a qualche settimana fa. I contagi sono in netto calo e, addirittura, il governo Draghi ha deciso di riaprire anche prima di quanto previsto le diverse attività. Regioni in zona bianca, una ‘road map’ all’insegna dell’ottimismo, confortati da dati in miglioramento. Sotto tutti i punti di vista. A partire dai decessi, dalle persone ricoverate in terapia intensiva e, come detto, dalla capacità del virus di diffondersi.

Ma, ricordando il ‘disastro’ dell’estate scorsa quando tutti, cittadini e governanti, ci eravamo illusi di esserne già usciti, si deve evitare un facile, e stupido, entusiasmo. Così è necessario mantenere il distanziamento, lavari spesso le mani e indossare la mascherina. Proprio su quest’ultima, tuttavia, gli esperti tornano a dividersi. E lui, Matteo Bassetti, ormai arcinoto direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, si è espresso ancora una volta in controtendenza.

Recentemente il Cts ha informato le Regioni aggiungendo una nuova raccomandazione per le riaperture delle attività commerciali, ristoranti e bar compresi. Quella di indossare la mascherina anche quando si è seduti al tavolo. “Sono rimasto francamente colpito – ha scritto su Facebook Matteo Bassetti – dalla decisione del Cts di far indossare all’interno dei ristoranti, quando si è seduti al tavolo, la mascherina tranne nei momenti del bere e del mangiare.





Impossibile per Matteo Bassetti astenersi dal commentare sarcasticamente l’ennesima decisione, diciamo così, discutibile, del nostro caro governo. “Saranno cene in maschera o forse, potremmo pensare a progettare delle mascherine con la fessura per il cibo e magari bere con la cannuccia? Tutto questo è ridicolo e pericoloso. Si tratta di una proposta imbarazzante senza alcun fondamento scientifico che genera solo paura e confusione”.

In poco tempo i cittadini hanno inondato di commenti, e risate, amare probabilmente, le dichiarazioni sul social di Matteo Bassetti. “Penso che il governo cubano siamo molto più liberale” dice un’utente di Facebook. La gente è esasperata e di fronte a certe ‘forzature’ non ci sta: “Perché abbiamo incompetenti e incapaci alla guida di questo paese tra i più corrotti al mondo, questa è la verità!! Se pensiamo il ministro alla salute speranza laureato in scienze politiche “.