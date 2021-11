Emergenza sanitaria Covid, l’intervento in diretta di Matteo Bassetti. Nonostante la situazione epidemiologica in Italia risulti essere attualmente sotto controllo, non andrebbero del tutto ignorate le dichiarazioni rilasciate dall’Ema. L’Agenzia europea del farmaco sottolinea che “siamo già nella quarta ondata della pandemia”.

L’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, rilancia l’allarme arrivato dall’Oms e certificato della crescita dei contagi in particolare nell’Est ma anche nel cuore del Vecchio Continente. “Siamo già nella quarta ondata della pandemia”, ha chiarito Marco Cavaleri, responsabile vaccini dell’Ema, in conferenza stampa.

MARCO CAVALERI, EMA

“La situazione epidemiologica del Covid in Europa è molto preoccupante. E’ di assoluta importanza che tutti si vaccinino, perché nessuno è protetto fino a quando tutti saranno protetti. Occorre seguire tutte le precauzioni con attenzione”.





In merito a ciò, Matteo Bassetti è intervenuto in collegamento con lo studio di Tagadà: “Alcune attività andrebbero ristrette unicamente ai vaccinati. Penso alle attività ludiche e ricreative come bar, ristoranti, cinema, teatri, stadi, attività sportive”.

E ancora: “Questo diventerebbe una sorta di obbligo vaccinale indiretto: tu che non ti vaccini continui a fare una vita normale tra lavoro, farmacia, supermercato, mezzi pubblici, ma alcune attività non le puoi più fare”. Matteo Bassetti ha poi concluso il suo intervento offrendo uno spunto di riflessione: “Se lei pensa al Green Pass, questo ha reso di più quando è stato messo per andare al ristorante anziché a lavoro. Abbiamo assistito a una moltiplicazione delle vaccinazioni nei mesi di luglio e agosto, meno a settembre, mentre a ottobre tutto si è fermato”.