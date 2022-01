Covid Italia, l’appello di Matteo Bassetti. Un’emergenza sanitaria che non permette di abbassare la guardia: “Cerchiamo la consapevolezza”, questa la riflessione mossa dal direttore della cattedra malattie infettive del San Martino di Genova. L’esperto esprime il suo punto di vista in merito alle misure restrittive e alla logica degli obblighi.

Ospite del programma televisivo Domenica In, il direttore Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino di Genova ha risposto alle domande di Mara Venier facendo una panoramica sull’emergenza sanitaria: “Le misure restrittive, dalla dad alla mascherina, non sono state in grado di arginare la variante Omicron. Cerchiamo la consapevolezza: dall’autodeterminazione del test, all’uso della mascherina quando serve, usciamo dalla logica degli obblighi e delle imposizioni. Ci si vaccina, si usa la mascherina quando serve…La Francia la toglie dal 1 febbraio all’aperto”.

E ancora: “E’ una variante che va veloce, più delle nostre misure, eliminiamole o finiamo in complicazione. La burocrazia sta fermando la scuola e il lavoro e con queste regole rischiamo il lockdown di fatto”. L’esperto avrebbe dunque fatto riferimento a una “fase di stabilizzazione” che vede anche la buona riuscita della campagna di vaccinazione.





E riguardo il ciclo di vaccinazione ovvero “con tripla dose che protegge le forme gravi”, Matteo Bassetti sottolinea: “Nel mio ospedale non è stato ricoverato nemmeno 1 paziente con tripla dose che avesse polmonite”.

Poi una riflessione anche sulle modalità di conteggio dei decessi perché “avendo così tanti asintomatici nei nostri ospedali è possibile che, poiché rappresentano almeno un terzo, queste persone muoiono nella realtà per altri problemi e vengono classificati come morti di Covid”.

“Io lo dico da tempo ed è una cosa che a me da medico e da sanitario mi fa male perché quando guardo i numeri degli altri Paesi sembra un po’ che noi medici italiani siamo meno capaci degli altri. Invece, nella realtà – aggiunge Bassetti – è semplicemente un problema di conti che andrebbero probabilmente rivisti.