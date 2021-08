Intervento del professor Matteo Bassetti sulla pandemia da coronavirus. Il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale ‘San Martino’ di Genova ha voluto fornire il suo parere in merito agli ultimi dati pervenuti. Infatti, l’indice Rt è a quota 1,56, in lieve calo. E questi numeri hanno un significato importante per l’esperto, il quale ha anche fatto una previsione su quando raggiungeremo il picco della nuova ondata di contagi Covid. E ormai manca davvero poco per questo avvenimento.

Si è comunque anche soffermato sul team green pass, che dal 6 agosto è obbligatorio ad esempio per entrare in cinema e teatri e nei ristoranti al chiuso: “Sono molto soddisfatto, come si dice meglio tardi che mai. Per la scuola sarebbe stato opportuno introdurlo un po’ prima perché adesso bisognerà correre. C’è ancora una quota di insegnanti che non mi pare si sia vaccinata e considerando che per avere il ciclo completo di vaccinazione serve un mese, il provvedimento è arrivato in ritardo”.

Matteo Bassetti ha aggiunto: “Se tutti corressero oggi a vaccinarsi, avremmo un’adeguata copertura per l’inizio della scuola. Ma non mi pare che sia fattibile che tutti si vaccinino oggi stesso, quindi in qualche modo si rischia di andare un po’ più lunghi. Per quanto riguarda gli studenti più piccoli, abbiamo già il 10% delle vaccinazioni obbligatorie per la scuola in Italia, quindi sinceramente non ci troverei nulla di male ad avere anche questa come vaccinazione obbligatoria”, ha precisato l’infettivologo.





Questa la previsione di Matteo Bassetti sul picco del coronavirus: “Io penso che l’Rt di oggi sia un indice da non guardare, l’Rt scende ma l’incidenza sale. Ragionevolmente è pensabile che questa ondata di contagi e di ricoveri raggiungerà il picco nel giro di una settimana. Per Ferragosto potremmo essere al picco. Dopo Ferragosto inizieremo a vedere la discesa dei contagi. Stiamo riproponendo quello che è successo in Inghilterra, ovvero crescita dei contagi ma no aumento ricoveri e decessi”.

Intanto, Matteo Bassetti è diventato il volto della Sartoria Litrico. “Una sfida, la nostra, nato un po’ per gioco – ha confessato all’Adnkronos Luca Litrico, erede e direttore creativo della sartoria omonima, nata nel 1951- Da tempo pensavamo ad un medico illustre come immagine del brand, come era accaduto, in passato, con nostro zio Angelo e il professor Barnard. Matteo Bassetti ci ha convinti sin dall’inizio”.