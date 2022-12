Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica, è risultato positivo al Covid. Il Capo dello Stato non ha sintomi. Come comunica l’Ufficio stampa del Quirinale, è stata annullata la cerimonia di scambio degli auguri con i rappresentanti delle Istituzioni, delle forze politiche e della società civile, prevista per domani, martedì 20 dicembre, e anche la sua partecipazione alla Conferenza degli Ambasciatori italiani al ministero degli Affari Esteri, in programma invece mercoledì 21 dicembre.

Da una decina di giorni il Presidente Mattarella è positivo al Covid: ha scoperto la positività dopo essersi sottoposto a un tampone a seguito di qualche linea di febbre. “È sostanzialmente asintomatico e continua a occuparsi dei suoi compiti, pur isolato nel suo appartamento al Quirinale”, avevano fatto sapere dal Colle. Il Presidente si è vaccinato con la quarta dose mesi fa e finora era riuscito ad evitare il contagio.

Leggi anche: “Ecco cosa farà”. Sergio Mattarella, retroscena bomba dai Palazzi di Roma





Sergio Mattarella ha ancora il Covid: rinviati gli impegni

Ancora non si conosce con certezza dove il Capo dello Stato sia stato contagiato. L’ultima presenza in pubblico risale allo scorso mercoledì 7 dicembre alla prima della Scala, quando ha seguito la rappresentazione del Boris Godunov di Musorgskij dal palco reale insieme alla presidente della Comissione Ue Ursula von der Leyen, alla premier Giorgia Meloni, al presidente del Senato Ignazio La Russa e al sindaco di Milano Giuseppe Sala. Infatti una delle ipotesi che sono circolato dopo l’annuncio della positività è che Mattarella possa essersi contagiato nel corso della serata milanese.

Scorrendo gli appuntamenti del Capo dello Stato, tuttavia, è possibile che il contagio sia avvenuto anche nelle ore o nei giorni precedenti: sempre mercoledì ma in mattinata, la cerimonia all’università Bocconi di Milano, evento particolarmente affollato, per il saluto a Mario Monti. Ancora prima, martedì, la conferenza delle Regioni a Monza, scrive Repubblica.

#Mattarella: Purtroppo in questi giorni si assiste a ripetuti, brutali, tentativi di soffocare le voci dei giovani che manifestano pacificamente per chiedere libertà e maggiori spazi di partecipazione. Si condanna da sé stesso uno stato che respinge e uccide i suoi figli pic.twitter.com/5wvV2Z1xce — Quirinale (@Quirinale) December 16, 2022

Sergio Mattarella ha scoperto la positività lo scorso 10 dicembre. In quell’occasione ha avvertito qualche linea di febbre e ha fatto il tampone che ha dato esito positivo: è sostanzialmente asintomatico e continua a occuparsi dei suoi compiti, pur isolato nell’appartamento al Quirinale. Sergio Mattarella ha 81 anni ed è Presidente della Repubblica italiana dal 3 febbraio 2015: è stato rieletto Capo dello Stato nel gennaio 2022.