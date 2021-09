Quella che vi stiamo per raccontare è una vicenda davvero triste, che tuttavia arriva nel bel mezzo di una giornata che, almeno per i protagonisti, doveva essere meravigliosa, da sogno. Ed è così che un sogno ad occhi aperti si trasforma, in un istante, in un tristissimo momento. Una tragedia che sconvolge un matrimonio e per certi versi anche una famiglia intera. Un uomo di 56 anni, Mario Leo, deceduto durante i festeggiamenti delle nozze della figlia.

Siamo a Vallo di Diano nel salernitano ed è sabato sera, quello che è appena passato. La vittima è una persona residente nel comune di San Gregorio Magno. È un vero e proprio dramma quanto accaduto nel locale dove si stava celebrando il matrimonio per i novelli sposi, il marito di Teggiano e la moglie di San Gregorio Magno. Durante il ballo con la figlia, il papà della sposa si è accasciato a terra a causa di un malore e ha perso la vita.

Matrimonio finito in tragedia nel salernitano

Il caso ha voluto che tra gli invitati al matrimonio ci fossero due medici, che insieme hanno tentato le prime operazioni di salvataggio. Nel frattempo sono stati allertati medici e infermieri del 118, arrivati in poco tempo sul posto, e sono state praticate tutte le azioni di primo soccorso del caso per cercare di salvare la vita al 56enne ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.





Sono proseguiti per diversi decine di minuti i tentativi di animazione, inutilmente. Sul posto anche i carabinieri, ma solo per accertamenti di routine. In pochi istanti si è consumato il dramma, il giorno più bello, quello del matrimonio, è diventato la cornice di un lutto.

Sconvolti familiari e invitati, che hanno assistito alla tragedia durante il matrimonio, inutile ogni tentativo di salvare la vittima. Una tragedia che ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, ci ricorda quando è flebile la vita. E quanto è importante cercare di godersi ogni piccola cosa, ogni giorno come fosse l’ultimo.