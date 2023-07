Il matrimonio e l’arrivo degli sposi in un macchina di lusso, la notizia fa il giro del web in pochissimo tempo. Il giorno più bello nella vita di una coppia è tale se si lascia il segno: la vicenda è accaduta a Napoli e ha lasciato senza parole. Un arrivo degli sposi più che originale in auto-carrozza che però per l’occasione speciale viene appunto ‘modificata’. Tutti i presenti sono rimasti del tutto sorpresi davanti a questa trovata e l’effetto ‘wow’ è più che riuscito. Ovviamente il caso della macchina nuziale non poteva che circolare immediatamente sui social, in particolar modo su Facebook dove le immagini della ‘carrozza’ sono state opportunatamente commentate.

Arrivo degli sposi a bordo di una macchina di lusso, effetto sorpresa più che riuscito. Molte coppie desiderano lasciare un segno indelebile nella memoria ripensando a uno dei giorni che in assoluto corona il desiderio di proseguire il progetto di una vita insieme. Ed è così che per l’occasione la coppia di sposini decide di optare per un ingresso a bordo di un’auto più che originale: il tocco dell’artista si vede e non può di certo passare inosservato.

Arrivo degli sposi a bordo di una macchina di lusso, effetto sorpresa più che riuscito: “Un trionfo del trash”

Infatti proprio a Napoli, zona Mergellina, la ‘sfilata’ della Chrysler PT Cruiser ha decisamente attirato l’attenzione di molti. Una vera e proprioa ‘auto-carrozza’, imrpeziosita dal tocco di un sapiente maestro delle modifiche: ghirigori in rilievo ma anche accessori del tutto inaspettati. Un esempio? La cabina che slancia l’auto in altezza e che consente agli sposi di poter entrare e uscire comodamente in piedi dalla vettura, ma anche porte-finestre al posto dei consueti vetri, ulteriormente coperte dalle tende. Ma se pensate che le sorprese siano finite qui vi sbagliate.

A commentare l’auto-carrozza anche alcuni utenti sul gruppo Facebook “Cittadinanza attiva in difesa di Napoli ‘Lucio Mauro'”. Infatti la vicenda è stata commentata secondo il gusto diversificato: se le luci al neon, il frigobar e webcam sono stati ritenuti dettagli superflui da alcuni che hanno inneggiato a un vero e proprio “trionfo del trash”, per altri l’auto-carrozza ha comunque sortito l’effetto sperato, quello della meraviglia e dell’eleganza.

Ma al di là dei commenti altrui, la coppia di sposini è comunque riuscita nel proprio intento, quello di rendere indimenticabile il giorno delle nozze. Poi avere all’interno dell’auto pavimento in vetro illuminato ad hoc con tanto di effetto scenico e anche la webcam per riprendere e immortalare il giorno più bello di una vita intera non trova di certo paragoni all’altezza di nota.