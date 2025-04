A Palermo, quello che sembrava l’incipit di una storia d’amore fuori dal comune si è trasformato in una fuga improvvisa e carica di mistero, con un epilogo amaro e tutt’altro che romantico. Una psichiatra stava per convolare a nozze con un suo ex paziente, un uomo che aveva seguito durante un periodo difficile della sua vita, segnato da depressione e fragilità emotiva. Tra loro era nato un legame profondo che, nel tempo, si era trasformato in amore. Ma alla vigilia del matrimonio, l’uomo è sparito nel nulla, lasciando la futura sposa da sola e priva non solo del compagno, ma anche dei regali di nozze e del denaro ricevuto.

Il matrimonio era previsto per sabato 5 aprile e doveva svolgersi in grande stile nel capoluogo siciliano. La coppia, secondo quanto riferito dal Giornale di Sicilia, aveva vissuto giorni di tensione e discussioni, in particolare su argomenti legati al passato e alla lista degli invitati. Niente che lasciasse presagire un epilogo tanto drastico, sebbene venerdì, poche ore prima del grande giorno, il ceramista – questo il mestiere dell’uomo – fosse apparso profondamente agitato.

Leggi anch: Matrimonio choc, la sposa arriva ma non c’è lo sposo e neanche gli invitati: la chiesa è vuota





Sposo scappa prima del matrimonio con soldi e regali: perché l’ha fatto

Quella sera è uscito di casa e da allora ha fatto perdere le sue tracce. Non rispondendo più al telefono né ai messaggi, ha gettato nel panico la sua compagna, che ha deciso di denunciarne la scomparsa alle autorità. Poco dopo, la situazione ha assunto contorni ancora più preoccupanti quando la donna ha iniziato a ricevere messaggi inquietanti, tra cui: “Non avrei mai dovuto esserci in questo mondo”, “Me ne vado”, “Mi dispiace, ti amo ma ti faccio del male. Non posso vivere più”. Parole che hanno fatto temere per la sua incolumità.

Le forze dell’ordine si sono subito attivate per le ricerche e, fortunatamente, la scomparsa si è risolta senza conseguenze tragiche. L’uomo è stato ritrovato a Balestrate, piccolo comune in provincia di Palermo, mentre dormiva all’interno della sua auto. Appariva intontito, probabilmente a causa dell’assunzione di ansiolitici. Con lui c’erano anche i regali di nozze ricevuti da amici e parenti, comprese le buste contenenti contanti destinati alla coppia.

Dopo un primo ricovero per accertamenti, l’uomo è stato dimesso e riaccompagnato a casa. Ma ormai la celebrazione era saltata e il sogno di un matrimonio, nato da una relazione fuori dall’ordinario, era andato in frantumi. Resta ora da capire cosa abbia spinto il ceramista a un gesto così eclatante, proprio alla vigilia di quello che avrebbe dovuto essere uno dei giorni più felici della sua vita.