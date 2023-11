Davvero incredibile quanto accaduto al matrimonio, infatti si è registrato un episodio choc che ha lasciato tutti sbigottiti. C’erano praticamente solo loro, gli sposi, senza che intorno ci fosse altra gente se non il sacerdote che ha celebrato la messa e altri necessari per la funzione. Una situazione veramente clamorosa, diremmo unica nel suo genere. A pubblicare la foto ci ha pensato una persona nota nel mondo della politica, rimasta incredula dinanzi a quella scena.

Durante il matrimonio, si è verificato quindi questo momento choc con solo gli sposi presenti e pochissimi altri. L’immagine ha fatto il giro del web e in Italia si sta parlando proprio dei due neo marito e moglie. Ovviamente la gente si sarà divisa nei commenti, tra chi ha condiviso questa decisione e chi invece li ha criticati. Ma andiamo a vedere nei particolari cosa è stato riferito sui due ragazzi, convolati a nozze in una chiesa della capitale Roma.

Matrimonio choc, presenti solo gli sposi in chiesa

A scrivere tutto su questo matrimonio choc, con gli sposi che sono stati da soli in chiesa senza la presenza di invitati è stata Loredana Pronio, ex segretaria di Casini e delegata al benessere degli animali all’epoca nella quale Virginia Raggi era sindaca di Roma. La cerimonia ha avuto luogo nella chiesa San Salvatore in Lauro. Non c’erano altre persone né addobbi per festeggiare, ma vediamo cosa ha scritto la donna nel post Facebook.

Pronio ha scritto: “Credevo di aver visto … non dico tutto… ma abbastanza… e invece: questa mattina, come tutte le mattine, sono passata nella mia parrocchia. È il mio rito quotidiano! Entro e noto due giovani all’altare… Guardo bene… E vedo due sposi! Questi due ragazzi si stavano sposando in una chiesa completamente vuota! Nessun parente… Nessun amico… Solo due pseudo fotografi che forse gli avranno fatto anche da testimoni! Mi sono avvicinata all’altare … per regalargli almeno un sorriso … e noto che lei è in dolce attesa… e allora ho pensato che, quella coppia di sposi, non era sola! I due ragazzi erano in buona compagnia … anzi … la migliore in assoluto! ❤️ Buona vita a tutti e tre”.

Oltre ai coniugi e al prete, c’erano anche due testimoni e un fotografo. Poi il vuoto assoluto in chiesa, con le panche rimaste intatte. E lei è appunto anche incinta. Nessuno sa chi siano gli sposi, ma chissà se usciranno ora allo scoperto data la grande risonanza mediatica. Non si sa nemmeno il vero motivo per cui abbiano deciso di comportarsi così, forse dicono alcuni semplicemente per avere un momento di totale intimità di coppia.